Hogwart Legacy: Wie ihr den Raum der Wünsche findet und was ihr damit machen könnt

Im Spielverlauf von Hogwarts Legacy werdet ihr viele Überraschungen erleben,. Jedesmal, wenn ihr glaubt, alles gesehen zu haben, zieht das Spiel ein neues Feature aus der Tasche. Dazu zählt auch der Raum der Wünsche, mit dem ihr das gesamte Gameplay nochmal auf das nächste Level hebt.

Wann schaltet ihr den Ort frei?

Leider müsst ihr eine ganze Weile warten, bis der Raum verfügbar ist. Ihr braucht ungefähr 12 Stunden Spielzeit, bis ihr eine Nachricht von Professor Weasley erhaltet. Die Quest heißt einfach nur “Der Raum der Wünsche”. Folgt solange einfach der Hauptgeschichte, bei der ihr auch noch viele andere Dinge freischalten könnt, wie zum Beispiel das Fliegen auf Besen:

0 1 Mehr zum Thema Hogwarts Legacy: So bekommt ihr den Besen und lernt fliegen

Denkt aber daran, dass der Raum der Wünsche sich auch erst nach und nach öffnet. Folgt dabei den Nebenquests des Hauselfen Deek, welche euch sogar bis zu vier Räume für magische Kreaturen freischaltet, sowie das letzte Tierwesen.

Wie funktioniert der Raum der Wünsche?

In den Büchern und Filmen ist der Raum ein Ort, wo genau das erscheint, was ihr benötigt. Das ist in Hogwarts Legacy genauso. Denn ihr braucht einen Ort zum lernen, damit ihr zu den anderen Schüler*innen aufholen könnt.

Um mit ihm zu interagieren, bringt euch Professor Weasley direkt drei neue Zauber bei:

Beschwörungszauber

Veränderungszauber

Evanesco

Mit dem ersten Zauber könnt ihr neue Objekte im Raum erschaffen. Dafür benötigt ihr zwei Dinge. Zum einen den passenden Plan. Diese findet ihr in Kisten oder kauft sie bei Wälzer und Schriftrollen in Hogsmeade. Dann braucht ihr noch Kristalle. Die könnt ihr in der offenen Welt dank Accio einsammeln.

Mit dem Veränderungszauber transformiert ihr Objekte nachträglich, passt Farbe, Größe oder Stil an. Außerdem könnt ihr sie auch neu positionieren. Wendet den Zauber aber auch mal auf die Wände, Decke und den Boden an, denn hier lässt sich auch eine Menge verändern.

Der letzte Zauber löst Objekte auf und zerlegt sie wieder in Kristalle.

Transfeindlichkeit bei J.K. Rowling: Der Erfolg von Hogwarts Legacy kommt indirekt Harry Potter-Autorin J.K. Rowling zu Gute, die durch bestehende Verlagsrechte und den damit einhergehenden Verkauf der Bücher partizipiert. Rowling fällt weiter aktiv durch Anti-LGBTQIA+-Rhetorik auf und unterstützt aktiv die Anti-Trans-Politik in UK. Wollt ihr euch näher über die Thematik informieren, findet ihr hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Kontroversen um Hogwarts Legacy.

Dafür nutzt ihr den Raum

Der Raum der Wünsche hat vier nützliche Funktionen: Mit Pflanztischen züchtet ihr eure eigenen Kräuter und Kampfgefährten, ohne dass ihr einen mickrigen Topf im Gewächshaus nutzen müsst, der nicht alle Pflanzen versorgen kann. Außerdem könnt ihr mehrere Alchemie-Stationen aufstellen und dadurch Tränke in Massen herstellen. Packt am besten beides in einen Raum, damit eure frische Ernte direkt im Kochtopf landet.

Auch die beiden anderen Funktionen gehen Hand in Hand. Kleidungsverbesserungen und Tierpflege. Am Webstuhl könnt ihr eure gesamte Kleidung um drei Stufen verbessern und auch Eigenschaften auf sie sticken, wie beispielsweise Schutz gegen Spinnen. Materialien erhaltet ihr von euren tierischen Freunden, die sie euch überlassen, wenn ihr sie regelmäßig füttert und streichelt.