Nostalgie pur: In Hogwarts Legacy könnt ihr die berühmte Harry Potter-Melodie erklingen lassen

Hogwarts Legacy ehrt mit einer Quest die Filmmusik von John Williams.

Wenig überraschend ist Hogwarts Legacy mit Anspielungen an die Filme und Bücher vollgestopft. Dazu zählt auch ein Glockenrätsel, dass wir in der Nebenquest "Gelöst von der Glocke" lösen müssen. Die Melodie, die am Ende erklingt, dürfte allen Harry Potter-Fans sofort bekannt vorkommen.

Glocken-Quest ehrt Harry Potter-Filmmusik

Darum geht's: Im Laufe der Nebenquest “Gelöst von der Glocke” gelangen wir bei Schloss Clagmar an eine Ruine, in der sich ein Glockenspiel befindet. Dort ist es unsere Aufgabe, in der richtigen Reihenfolge die richtigen Glocken mit dem Basiszauber zu treffen und sie zu läuten.

Gelingt uns das, ertönt eine der berühmtesten Melodien der Harry Potter-Filme: Der Anfang des Musikstücks "Prologue", das John Williams bereits für den ersten Film "Harry Potter und der Stein der Weisen" komponiert hat und selbst vielen Menschen geläufig ist, die nicht viel mit der Zauberwelt anfangen können.

Damit handelt es sich nur um ein Easter Egg, sondern auch um eine Hommage an den Komponisten uns seine Filmmusik, die als Teil des Universums Menschen weltweit seit Jahren verzaubert.

Im Video von HarryNinetyFour könnt ihr ab Minute 0:34 das Rätsel samt der melodischen Lösung sehen:

So löst ihr das Glocken-Rätsel

Falls ihr in Hogwarts Legacy selbst auf diese Weise musikalisch werden wollt, hier ein paar Eckdaten zur Nebenquest “Gelöst von der Glocke” (nicht zu verwechseln mit dem Glocken-Rätsel im Glockenturm):

Für die Quest müsst ihr erst in Henriettas Versteck (im Süden der Karte) eine wertvollen Gegenstand in Form einer Musikalische Karte finden. Dort warten einige Gegner und Umgebungsrätsel auf euch, aber sobald ihr die Karte habt, könnt ihr damit weiter östlich zum Schloss Clagmar (Schnellreisepunkt verfügbar) reisen. Auf dem Schlossgelände findet ihr die Ruine mit den neun Glocken, die ihr dann mit dem Basiszauber in der Reihenfolge treffen müsst, dass die Melodie stimmt.

Die richtige Reihenfolge der Glocken: Ihr könnt euch die Lösung entweder oben im Video nochmal anschauen, oder befolgt (von unten nach oben gezählt, links und rechts voneinander getrennt) die folgende Abfolge:

Rechts Glocke Nr. 1 Links Glocke Nr. 3 Links Glocke Nr. 4 Rechts Glocke Nr. 3 Links Glocke Nr. 3 Links Glocke Nr. 5 Rechts Glocke Nr. 4 Rechts Glocke Nr. 3

Als Belohnung für das Rätsel gibt's übrigens eine Truhe, in der sich ein Item befindet.

Transfeindlichkeit bei J.K. Rowling: Der Erfolg von Hogwarts Legacy kommt indirekt Harry Potter-Autorin J.K. Rowling zu Gute, die durch bestehende Verlagsrechte und den damit einhergehenden Verkauf der Bücher partizipiert. Rowling fällt weiter aktiv durch Anti-LGBTQIA+-Rhetorik auf und unterstützt aktiv die Anti-Trans-Politik in UK. Wollt ihr euch näher über die Thematik informieren, findet ihr hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Kontroversen um Hogwarts Legacy.

Hogwarts Legacy ist seit dem 10. Februar 2023 auf PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC verfügbar. Die Versionen für Xbox One und PlayStation 4 wurden nochmals verschoben und erscheinen nun am 5. Mai 2023. Das Releasedatum für die Nintendo Switch-Version ist nach wie vor der 25. Juli 2023. Es würde uns aber nicht wundern, wenn auch die sich nochmal leicht verspätet.