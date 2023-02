Filus Deletus: Hogwarts Legacy-Streamerin löscht versehentlich Charakter, weil das Spiel sie trollt

Versehentlich einen Charakter beziehungsweise einen Spielstand zu verlieren, in den wir mehrere Stunden Zeit investiert haben, ist in jedem Videospiel frustrierend. Wie niederschmetternd sich das in Hogwarts Legacy anfühlt, hat vor Kurzem DivineCarly (2.6k Follower auf Twitch) erfahren. Und all das nur, weil die Streamerin im Menü unachtsam den falschen Knopf gedrückt hat.

Buttons verwechselt - Passt im Hauptmenü auf, welchen Knopf ihr drückt

Was ist passiert? Streamerin DivineCarly hat mitten im Livestream versehentlich ihren Hogwarts Legacy-Charakter unwiederruflich gelöscht und damit sieben Stunden Spielzeit verloren, weil sie im Hauptmenü die Y-Taste (auf PlayStation Dreieck) betätigt hat.

Mit einem lauten "What?!" und einem nachfolgenden Schrei, realisiert die Gamerin im unteren Video, was gerade passiert ist:

Wie DivineCarly später erklärt, habe sie im Menü mit Druck auf die Y-(bzw. Dreieck-Taste) eigentlich nur die Settings aufrufen wollen. Das große Problem dabei: Mit Y/Dreieck lässt sich in Hogwarts Legacy ebenfalls der eigene Spielcharakter löschen.

Vom Menü "getrollt": Die Streamerin hatte im Hauptmenü also lediglich das falsche Fenster ausgewählt: Das Fenster für den eigenen Charakter/Spielstand befindet sich links oben, die Einstellungen rechts unten. "Ich habe Y gedrückt, warum lösche ich das Spiel? Ich habe nach unten zu den Einstellungen geschaut, deshalb habe ich Y betätigt", meint DivineCarly im Nachhinein.

Löschen zu leicht: Zusätzlich dazu, dass sich mit Y/Dreieck im Menü zwei unterschiedliche Befehle ausführen lassen, macht es uns Hogwarts Legacy aber auch verdammt einfach, unseren Charakter zu löschen.

Und Streamerin DivineCarly ist nicht die erste Person, die im Open World-Abenteuer versehentlich ihren Spielstand verloren hat. In den Kommentaren unter diesem YouTube-Video schreibt eine Person, dass sie versehentlich ihren Level 30-Recken und damit 28h in den Sand gesetzt habe.

Denn im Gegensatz zu vielen anderen Games lässt sich unser Hogwarts-Charakter komplett ohne Vorwarnung löschen.

Heißt: In Hogwarts Legacy erscheint nach dem Betätigen des Löschen-Buttons kein Pop-Up-Fenster, das uns vor der Löschung unserer Spielfigur warnt und uns nochmals darum bittet, unser Vorhaben zu bestätigen. Wer im Menü also Dreieck bzw. die Y-Taste drückt, verliert sofort den erstellten Charakter und damit den kompletten Spielstand.

Transfeindlichkeit bei J.K. Rowling: Der Erfolg von Hogwarts Legacy kommt indirekt Harry Potter-Autorin J.K. Rowling zu Gute, die durch bestehende Verlagsrechte und den damit einhergehenden Verkauf der Bücher partizipiert. Rowling fällt weiter aktiv durch Anti-LGBTQIA+-Rhetorik auf und unterstützt aktiv die Anti-Trans-Politik in UK. Wollt ihr euch näher über die Thematik informieren, findet ihr hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Kontroversen um Hogwarts Legacy. Mehr dazu und zu unserem Umgang damit lest ihr hier: 0 14 Mehr zum Thema Wie und warum wir über kontroverse Themen wie Hogwarts Legacy schreiben

Hogwarts Legacy war für Vorbesteller*innen bereits seit dem 7. Februar spielbar, ist seit dem 10. Februar aber auch für alle anderen erhältlich. Aktuell ist das Open World-Abenteuer auf PS5, Xbox Series X/S und dem PC spielbar. Eine Nintendo Switch-Version sowie Fassungen für PS4 und Xbox One erwarten uns allerdings erst später in diesem Jahr.