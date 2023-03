Hogwarts Legacy macht dunkle Prophezeiung aus Der Gefangene von Askaban wahr

Hogwarts Legacy steckt zwar bereits voller Magie, trotzdem gibt es auch in der Zaubererwelt einige Mythen, die zu fantastisch klingen, um wirklich wahr zu sein. Eine davon ist der Grimm, der Titelheld Harry in der Buchvorlage Harry Potter und der Gefangene von Askaban mit den Worten "Du hast den Griiiimm!" prophezeit wird.

Statt dass die riesige zottelige Hundegestalt mit den leuchtenden Augen aber in einem Buch über Tierwesen auftaucht, wird sie eher als düsteres Todes-Omen gemunkelt, das den baldigen Tod bedeutet.

Im Buch stellt sich das Ganze natürlich als Fehlinterpretation raus. Wer jetzt aber geglaubt hat, vor dem Grimm sicher zu sein, hat sich getäuscht. In Hogwarts Legacy könnt ihr ihm nämlich tatsächlich begegnen.

Transfeindlichkeit bei J.K. Rowling: Der Erfolg von Hogwarts Legacy kommt indirekt Harry Potter-Autorin J.K. Rowling zu Gute, die durch bestehende Verlagsrechte und den damit einhergehenden Verkauf der Bücher partizipiert. Rowling fällt weiter aktiv durch Anti-LGBTQIA+-Rhetorik auf und unterstützt aktiv die Anti-Trans-Politik in UK. Wollt ihr euch näher über die Thematik informieren, findet ihr hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Kontroversen um Hogwarts Legacy.

Vorsicht, in Hogwarts Legacy könnt ihr dem düstersten Todesomen der Zauberwelt begegnen

Wie ein Fan auf Tiktok geteilt hat, könnt ihr dem Grimm nämlich in einer Höhle im Südwesten von Hogwarts begegnen. Hier finden sich gleich zwei berüchtigte Gegner, die euch an den Kragen wollen: Einmal der Weiße Wolf und dann der Grimm. Tatsächlich handelt es sich hierbei um einen riesigen schwarzen Wolf, hier könnt ihr ihn euch anschauen:

Link zum externen Inhalt

Ob es sich bei dem Wesen tatsächlich um ein personifiziertes Todesomen oder einfach einen besonders gefährlichen Wolf handelt, lässt das Spiel natürlich offen. Immerhin könnt ihr ihn im Spiel besiegen, das spricht also eher gegen eine unsterbliche Legendengestalt.

Da Hogwarts Legacy allerdings rund 100 Jahre vor den Harry Potter-Büchern spielt, ist es durchaus denkbar, dass die Geschichten um den wirklich existierenden Wolf hier einfach ein Eigenleben entwickelt haben und zu dem Aberglauben wurden, den wir später aus den Büchern kennen.

Last Gen-Release verschoben

Hogwarts Legacy ist seit dem 10. Februar 2023 für PS5, Xbox Series X/S und PC erhältlich. Wartet ihr noch auf die Last Gen-Versionen, braucht ihr etwas mehr Geduld. Der Release für PS4 und Xbox One wurde nämlich um einen Monat nach hinten verschoben und ist jetzt für den 5. Mai 2023 geplant. Die Nintendo Switch-Version erscheint weiterhin planmäßig am 25. Juli 2023.

Seid ihr dem "Todesomen" in Hogwarts Legacy bereits begegnet?