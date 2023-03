Hogwarts Legacy: Bester Bug im Spiel macht euch zum Hippogreif + es ist perfekt

Wolltet ihr immer mal als Hippogreif spielen? Dieser Bug macht es möglich!

Normalerweise sind Bugs in Videospielen eigentlich eine negative Sache. Hin und wieder gibt es aber kleine Fehlerchen, die ihr Spiel eher bereichern und fast schon so etwas wie ein Feature sind. So auch mit diesem Hogwarts Legacy-Bug, der zeigt, wie es sein könnte, als Hippogreif zu spielen.

Ihr könnt zwar kein Animagus sein, aber das ist das Nächstbeste

Viele Fans hatten sich bereits vor Release von Hogwarts Legacy gewünscht, als Animagus spielen zu dürfen. Leider ein unerfüllter Wunsch, ihr dürft ausschließlich in menschlicher Gestalt durch die Zauberwelt reisen.

Anscheinend gibt es aber einen kuriosen Bug im Spiel, der euch zumindest wie ein Hippogreif aussehen lässt. Ein Fan hat einen entsprechenden Clip auf Reddit geteilt, in dem genau das zu sehen ist. Dabei wird allerdings nicht die Spielfigur selbst zum gefederten Tierwesen.

Vielmehr wird der eigene Charakter anscheinend beim Reiten auf dem Hippogreif unsichtbar, sodass es so aussieht, als würde der Poster des Videos Wolkenschwinge selbst steuern.

Hier könnt ihr euch das einmal ansehen:

Leider kein echtes Feature: Unter dem Post wünschen sich viele Fans, dass der Bug ein tatsächliches Spielelement wäre und fodern ihn scherzhaft als Animagus-DLC für das Spiel. Leider ist aktuell kein verlässlicher Weg bekannt, um den Bug zu replizieren und er ist auch nicht gerade praktisch.

Wie der User, der das Video hochgeladen hat, nämlich anmerkt, bleibt sein Charakter unsichtbar, wenn er absteigt und kann sich nicht bewegen. Die einzige Lösung ist hier wohl, das Spiel neu zu starten – oder eben nie vom Hippogreif abzusteigen, wie wir empfehlen würden.

Hogwarts Legacy ist seit dem 10. Februar 2023 auf PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC verfügbar. Die Versionen für Xbox One und PlayStation 4 wurden nochmals verschoben und erscheinen nun am 5. Mai 2023. Das Releasedatum für die Nintendo Switch-Version ist nach wie vor der 25. Juli 2023.

Würdet ihr auch gerne einen Hippogreif in Hogwarts Legacy spielen, oder wärt ihr gern ein anderes Tierwesen?