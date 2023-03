Hogwarts Legacy: Hogwarts Express ist tatsächlich im Spiel, nur sehr selten

Der Hogwarts Express taucht tatsächlich im Spiel auf.

Hogwarts Legacy ist nicht nur voller Magie, sondern auch voller Easter Eggs. Es gibt einige Zufallsbegegnungen, die sehr selten ausgelöst werden. Ein Spieler hat es beispielsweise geschafft, den Kraken und den Drachen gleichzeitig zu treffen. Dabei könnte es sich um das seltenste Event handeln, das zeitgleich ausgelöst werden kann.

Doch wusstet ihr, dass es in Hogwarts Legacy auch den berühmten Hogwarts Express gibt? Wir zeigen euch ein Video, in dem der ikonische Zug zu sehen ist.

Transfeindlichkeit bei J.K. Rowling: Der Erfolg von Hogwarts Legacy kommt indirekt Harry Potter-Autorin J.K. Rowling zu Gute, die durch bestehende Verlagsrechte und den damit einhergehenden Verkauf der Bücher partizipiert. Rowling fällt weiter aktiv durch Anti-LGBTQIA+-Rhetorik auf und unterstützt aktiv die Anti-Trans-Politik in UK. Wollt ihr euch näher über die Thematik informieren, findet ihr hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Kontroversen um Hogwarts Legacy.

Hogwarts Express begibt sich auf die Fahrt

In einem Video auf TikTok listet der Ersteller seltene Events auf, die es in Hogwarts Legacy gibt. Unter den Auflistungen sind nicht nur die magischen Tierwesen, sondern auch der bekannte Hogwarts Express zu finden:

Der Zug kann sich an verschiedenen Stellen auf den Schienen befinden. Er fährt keine vorgefertigte Route ab, sondern taucht zufällig im Spiel auf. Es bringt also nichts, zu bestimmten Zeiten auf den Zug zu warten.

Was ist der Hogwarts Express? Der Hogwarts Express bringt die Schüler*innen von Hogwarts zur Schule. Er startet traditionell am Gleis 9 ¾ des Londoner Bahnhofs King’s Cross. Seine Fahrt endet ohne Zwischenhalt in Hogsmeade.

Nach der Schulzeit transportiert der Hogwarts Express die Hexen und Zauberer wieder sicher zu ihren Familien zurück. Er fährt also theoretisch nur zum Schulbeginn und -ende. Kein Wunder also, dass der Zug so selten zu sehen ist.

Kein Basilisk, sondern Kraken-Bug

Der TikToker räumt zusätzlich in seinem Video mit einer weiteren Begegnung auf. Viele Spieler*innen dachten, dass ein Basilisk durch die Gemeinschaftsräume von Slytherin huschen würde.

Doch das Entwicklerteam hat wohl bereits bestätigt, dass es sich dabei nicht um den Basilisken, sondern um den Kraken handelt. Das Tierwesen buggt mit seinen Tentakeln durch die Gänge von Hogwarts Legacy, was wie der umherschleichende Basilisk aussieht.

Welche Easter Eggs hättet ihr euch noch für Hogwarts Legacy vorstellen können?