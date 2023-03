Hogwarts Legacy: Das seltenste Event im ganzen Spiel? Zauberschüler trifft auf Krake und Drachen gleichzeitig

Dieser Spieler hat richtig viel Glück gehabt.

In den Landen von Hogwarts Legacy treiben sich viele magische Tierwesen herum. Einige der Lebewesen tauchen zufällig auf und so kann es passieren, dass sie in einem Spieldurchlauf gar nicht zu sehen sind.

Ein Beispiel dafür ist der Basilisk, der sich in den Gemeinschaftsräumen von Slytherin herumzuschleichen scheint. Ein Glückspilz hat nun die wohl seltenste Begegnung mit zwei anderen Lebewesen getriggert, die er auf Video festgehalten hat.

Transfeindlichkeit bei J.K. Rowling: Der Erfolg von Hogwarts Legacy kommt indirekt Harry Potter-Autorin J.K. Rowling zu Gute, die durch bestehende Verlagsrechte und den damit einhergehenden Verkauf der Bücher partizipiert. Rowling fällt weiter aktiv durch Anti-LGBTQIA+-Rhetorik auf und unterstützt aktiv die Anti-Trans-Politik in UK. Wollt ihr euch näher über die Thematik informieren, findet ihr hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Kontroversen um Hogwarts Legacy.

Hogwarts Legacy: Drache und Kraken an einem Ort

Was ist passiert? Der Hogwarts Legacy-Spieler streift auf seinem Besen durch die Lüfte von Hogwarts Legacy. Als er über den See fliegt, sieht er aus der Entfernung die Tentakel des Kraken, der im See wohnt. Neugierig fliegt der Spieler etwas näher heran, bis ihm etwas auffällt:

Von der Seite kommt nämlich ein Drache angerauscht, der ebenfalls nur per Zufall im Spiel anzutreffen ist. Doch der Drache steigt so schnell in die Lüfte empor, dass der Spieler kaum hinterherkommt.

Dabei handelt es sich wohl um das seltenste Event im Spiel, da gleich zwei zufällige Events ausgelöst wurden. In den Kommentaren schreiben einige User*innen, dass sie nicht einmal einem der beiden Tierwesen begegnet sind.

Die Person mit dem Top-Kommentar hat beispielsweise 60 Stunden gebraucht, um Hogwarts Legacy zu beenden. Doch er ist weder dem Drachen, noch dem Kraken begegnet. Ein anderer Fan hat dafür den Drachen mehrmals gesehen, den Kraken aber noch nie. Die Person wusste nicht einmal, dass es den Kraken gibt, wenn er nicht von anderen von diesem erfahren hätte.

Bei einem weiteren Fan ist es genau umgekehrt: Er hat den Drachen noch nie gesehen, den Kraken dafür umso öfter. Es hängt also rein vom Zufall und nicht von der Spielzeit ab, wie oft wir den beiden Tierwesen begegnen.

Leider interagieren die beiden Lebewesen nicht miteinander. Es wäre wirklich lustig gewesen, zu sehen, wie die beiden Tierwesen aufeinander reagieren würden. Doch wie ein User in den Kommentaren schreibt, hat der Drache nicht einmal eine Hitbox und kann ohne Reaktion durchflogen werden.

Wie sieht es bei euch aus? Seid ihr dem Kraken oder dem Drachen öfter begegnet?