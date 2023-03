Hogwarts Legacy: Behandelt die Katzen gut, sonst rächen sie sich mit Avada Kedavra!

So würde es aussehen, wenn sich Katzen in Hogwarts Legacy an euch rächen könnten.

Hogwarts Legacy lässt euch jede Menge Freiheiten beim Experimentieren, ohne sich groß mit lästigen Details wie Moral rumzuschlagen: Ganz egal, ob ihr nun Mitschülerin Zenobia ihre Koboldsteine wegnehmt oder munter verbotene Flüche zaubert.

Bei den Katzen im Spiel ist aber anscheinend Schluss, zumindest wenn es nach den Entwickler*innen geht. Die haben sich nun nämlich eine Rache überlegt, wenn ihr die flauschigen Vierbeiner mies behandelt.

So tödlich könnten Katzen werden, wenn ihr sie nicht in Ruhe lasst

Hogwarts Legacy-Fans finden offensichtlich sehr viel Spaß daran, mit ihren Zaubern zu experimentieren. Davor sind auch die Katzen des Spiels nicht gefeit, denn anders als die Schüler*innen könnt ihr tatsächlich Magie auf sie wirken.

Ob ihr nun den Standardzauber einsetzt, bis sie weglaufen oder sie mit Levioso und Depulso durch die Gegend katapultiert – ihr könnt zu den Schmusetigern ganz schön gemein sein, auch wenn ihr sie nicht töten könnt. Die Entwickler*innen von Hogwarts Legacy haben nun offensichtlich genug von dieser Tiermisshandlung und haben sich kurzerhand eine drastische Methode überlegt, um die Katzen zu beschützen.

Avada CAT-avra: Wie Avalanche-Community Manager Chandler Wood auf Twitter geteilt hat, fanden einige Devs wohl, dass die Katzen einfach zurückschlagen sollten. Und das nicht etwa mit ihren Krallen, sondern dem Todesfluch Avada Kedavra, der euch auf der Stelle umbringt. Das Ganze ist so natürlich nicht im Spiel enthalten, sondern nur für die interne Nutzung des Entwicklerteams gedacht.

Hier könnt ihr euch einmal ansehen, wie das aussehen würde:

Zaubernde Katzen kommen nicht ins Spiel

Falls ihr euch dennoch Sorgen macht, dass sich die Katzen von Hogwarts für eure vergangenen Missetaten rächen werden, könnt ihr beruhigt sein. Wie der Community Manager nämlich unter dem Tweet versichert, wird es diese Mechanik auch in Zukunft nicht ins Spiel schaffen. Sie ist eher ein kleiner, interner Spaß der Entwickler*innen.

Ein wenig schade ist das aber durchaus. Immerhin wissen auch Katzenliebhaber, dass so manch einer der flauschigen Vierbeiner nicht zögern würde, Avada Kedavra einzusetzen. Und es wäre zumindest im Spiel verdammt witzig anzusehen.

