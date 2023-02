Hogwarts Legacy: Im Großen See lebt ein Tentakel-Monster, vor dem ihr aber keine Angst haben müsst

Hogwarts Legacy steckt voller Geheimnisse, die ihr ergründen könnt. Dabei gibt es nicht nur im Schloss selbst viel zu entdecken, auch in der Umgebung gibt es das ein oder andere Rätsel oder Easter Egg. Wenn ihr genug Zeit in der magischen Welt verbracht habt, seid ihr garantiert auch am Großen See direkt am Schloss vorbeigekommen.

Habt ihr dort bereits die Tentakeln entdeckt, die manchmal in die Luft schnellen? Dabei handelt es sich nämlich um ein kleines Easter Egg aus den Büchern.

Transfeindlichkeit bei J.K. Rowling: Der Erfolg von Hogwarts Legacy kommt indirekt Harry Potter-Autorin J.K. Rowling zu Gute, die durch bestehende Verlagsrechte und den damit einhergehenden Verkauf der Bücher partizipiert. Rowling fällt weiter aktiv durch Anti-LGBTQIA+-Rhetorik auf und unterstützt aktiv die Anti-Trans-Politik in UK. Wollt ihr euch näher über die Thematik informieren, findet ihr hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Kontroversen um Hogwarts Legacy.

Das hat es mit dem Kraken in Hogwarts auf sich

Falls ihr noch nicht über die Tentakeln im See gestolpert sein solltet, könnt ihr sie euch hier einfach im Video anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Mehr als die riesigen Tentakel-Arme des Wesens bekommen wir leider nie im Spiel zu sehen, trotzdem wissen wir mit ziemlicher Sicherheit, dass es sich dabei um den Riesenkraken im Großen See von Hogwarts handelt. Der hat nämlich bereits einige Auftritte in den Harry Potter-Büchern, auch wenn er hier ebenfalls nie genau zu sehen ist.

Zumindest scheint es sich bei diesem Wesen aber um einen freundlichen Gesellen zu handeln. So lässt er sich von Schüler*innen mit Brot füttern oder sogar an den Tentakeln kitzeln. Laut einem (vermeintlichen) Scherz der Buch-Autorin handle es sich bei dem Kraken gar um die Animagusgestalt von Godrick Gryffindor, einem der Gründer von Hogwarts.

Sehen wir den Basilisken oder den Kraken im Slytherin-Raum? Einige Hogwarts Legacy-Fans munkeln außerdem, ob der Kraken gar vom Slytherin-Gemeinschaftsraum aus zu sehen ist. Ein Fan hatte einen kurzen Videoclip geteilt, in dem ein riesiges Wesen vor einem der Fenster entlang schwimmt. Während es einige für den Basilisken halten, der in der Kammer des Schreckens haust, argumentieren andere, dass es der Kraken sein müsse. Das wäre die einzige Möglichkeit, das riesige Wesen unter der Wasseroberfläche zu sehen.

Den Clip und weitere interessante Details zu Hogwarts Legacy findet ihr hier:

So oder so bleibt der Kraken also auch in Hogwarts Legacy weiterhin ein Mysterium. Da ist es besonders schade, dass wir nicht direkt mit ihm interagieren können. Immerhin wäre es eine großartige Gelegenheit gewesen, endlich mal einen Blick auf das riesige Wesen zu erhaschen – oder ihn einfach zur Entspannung von Besenausflügen und dem Jagen dunkler Zauberer mit Brot zu füttern und zu kitzeln.

Habt ihr das Easter Egg bereits im Spiel entdeckt?