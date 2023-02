Hogwarts Legacy: So groß ist die Map im Vergleich zu Assassin's Creed und Co.

Hogwarts Legacy entführt uns in die magische Open World von Hogwarts und Umgebung. Aber wie groß ist die Karte im direkten Vergleich zu den Maps anderer Open World-Titel? Diese Frage beantwortet YouTuber "DG VFX" in seinem Vergleichsvideo, in dem er der Hogwarts Legacy-Karte anderen gegenüberstellt.

Die in dem Video gezeigten Maps und ihre Größen im Überblick:

AC Valhalla Jotunheim - 1.2 km²

AC Brotherhood - 1,41 km²

AC Valhalla Asgard - 1.55 km²

AC Unity - 2,4 km²

God of War (2018) - 4 km² (reine Spielfläche)

Hogwarts Legacy - 8 km² (reine Spielfläche)

Marvel's Spider-Man - 11,9 km² (reine Spielfläche)

Hier könnt ihr euch besagtes YouTube-Video ansehen:

So könnt ihr euch ein besseres Bild von der Map-Größe des magischen Abenteuers machen: Mit einer Größe von 8 Quadratkilometer ist die Karte von Hogwarts Legacy demnach ein wenig kleiner als die des Sony-Hits Marvel's Spider-Man, dafür aber doppelt so groß wie die Map von God of War aus dem Jahr 2018.

Wie ist die Map von Hogwarts Legacy aufgebaut? Das zeigen wir euch in diesem separaten GamePro-Guide:

Damit ist die Map von Hogwarts Legacy allerdings immer noch vergleichsweise klein. Gleich mehrere Ableger der Assassin's Creed-Reihe bieten Karten, die in direkter Gegenüberstellung nahezu astronomisch ausfallen.

Die Karte von AC Valhalla umfasst ganze 120 km² und die von AC Odyssey sogar 256 km², wobei hier noch Wasserflächen mit einberechnet sind. Alle Mapgrößen der Assassin's Creed-Spiele haben wir übrigens in diesem GamePro-Artikel für euch aufgeschlüsselt.

Hogwarts Legacy war für Vorbesteller*innen bereits seit dem 7. Februar spielbar, ist seit dem 10. Februar aber auch für alle anderen erhältlich. Aktuell ist das Open World-Abenteuer auf PS5, Xbox Series X/S und dem PC spielbar. Eine Nintendo Switch-Version sowie Fassungen für PS4 und Xbox One erwarten uns allerdings erst später in diesem Jahr.

Was ist eure Meinung zur Map von Hogwarts Legacy?