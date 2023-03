In Hogwarts Legacy gibt es doch Quidditch - aber ihr müsst es mit der Lupe suchen

Das Quidditch-Spiel in Hogwarts Legacy ist etwas kleiner als gewohnt.

Quidditch ist die wohl beliebteste Sportart in der Welt von Hogwarts Legacy. Kein Wunder also, dass viele Fans vorab darauf gehofft hatten, den Besen-Ballsport selbst spielen zu dürfen. Aus diesem Traum wurde dann jedoch nichts.

Zwar gibt es ein Quidditch-Feld und Besenrennen, der Sport selbst fehlt aber im Spiel – obwohl, nicht ganz. Denn auch wenn ihr selbst nicht mitmachen dürft, könnt ihr zumindest einem winzigen Quidditch-Spiel zuschauen.

Transfeindlichkeit bei J.K. Rowling: Der Erfolg von Hogwarts Legacy kommt indirekt Harry Potter-Autorin J.K. Rowling zu Gute, die durch bestehende Verlagsrechte und den damit einhergehenden Verkauf der Bücher partizipiert. Rowling fällt weiter aktiv durch Anti-LGBTQIA+-Rhetorik auf und unterstützt aktiv die Anti-Trans-Politik in UK. Wollt ihr euch näher über die Thematik informieren, findet ihr hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Kontroversen um Hogwarts Legacy.

Quidditch-Spiel in Diorama-Größe

Hier findet ihr das Mini-Quidditch: Während das große Quidditch-Feld in diesem Schuljahr komplett leer bleibt, könnt ihr euch zumindest einer kleinen Miniatur-Fasung erfreuen. Dafür begebt ihr euch einfach zum Flügel des Glockenturms und reist hier zur Flohflamme "Rasen der Flugstunden".

Hier befindet sich direkt neben euch eine Steintreppe, die zu einem Zimmer im Schloss führt. Und in eben diesem Raum steht auf einem Tisch ein Quidditchfeld in Brettspiel-Größe. Weil wir uns hier in einer magischen Welt befinden, ist das Ganze aber nicht einfach ein statisches Diorama.

Vielmehr könnt ihr den Mini-Spieler*innen sogar bei einem Match zuschauen. Dabei jagen sich die Teams gegenseitig über das Feld und schießen sogar Tore, die mit einem kleinen Feuerwerk gefeiert werden.

Das sieht dann doch ziemlich putzig aus. Hier könnt ihr es euch in Aktion ansehen:

Könnte Quidditch in Zukunft noch kommen?

Bereits vor Release hatten mehrere Leaks behauptet, dass Quidditch ursprünglich mal als Teil von Hogwarts Legacy geplant gewesen sein solle. Auch im Interview mit GamePro hat Game Designer Kelly Murphy zugestanden, dass Quidditch "in einer idealen Welt im Spiel gewesen wäre." Das Entwicklerteam ist dem Sport also keineswegs abgeneigt, musste aber andere Spielmechaniken priorisieren.

Aktuell bleibt davon nur noch ein Quidditch-Set, das ihr bekommt, wenn ihr alle 20 Landeplattformen findet. Das könnte sich in Zukunft aber noch ändern. Immerhin stehen die Chancen für einen Hogwarts Legacy-DLC gar nicht schlecht, auch wenn wir auf eine Ankündigung wohl noch ein paar Monate warten müssen.

Wie findet ihr das Mini-Quidditch, tröstet es euch über den fehlenden Sport hinweg?