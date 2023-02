Hogwarts Legacy: Dieses Mode-Feature haben wir erst nach 20 Stunden im Spiel entdeckt

Fashion ist für viele von uns eine wichtige Komponente in Rollenspielen. Es macht einfach Spaß, neue Klamotten zu finden und das Outfit unseres Charakters immer wieder zu verändern und zu optimieren. In Hogwarts Legacy bekommen wir ständig neue Hüte, Basis-Outfits, Handschuhe, Brillen, Masken, Mäntel und Umhänge - und bei Letzteren gibt es ein cooles Feature, das wir erst viel zu spät bemerkt haben.

Mäntel und Umhänge auf unterschiedliche Arten tragen

Es steckt kein besonderer Trick dahinter, sondern lediglich ein Feature, das wir leicht übersehen können. Uns ging es über lange Zeit so, weshalb wir euch diesen kleinen Tipp mitgeben wollen:

Wenn ihr eurem Charakter Mäntel oder Umhänge anzieht, könnt ihr ganz einfach auswählen, ob er die Kapuze über den Kopf zieht oder eben nicht. Das kann den Eindruck des Gesamtoutfits ziemlich stark verändern. Gerade falls ihr eurem Charakter gerne einen düsteren oder mysteriösen Touch verleihen wollt, macht sich die Kapuze auf dem Kopf gut.

Transfeindlichkeit bei J.K. Rowling: Der Erfolg von Hogwarts Legacy kommt indirekt Harry Potter-Autorin J.K. Rowling zu Gute, die durch bestehende Verlagsrechte und den damit einhergehenden Verkauf der Bücher partizipiert. Rowling fällt weiter aktiv durch Anti-LGBTQIA+-Rhetorik auf und unterstützt aktiv die Anti-Trans-Politik in UK. Wollt ihr euch näher über die Thematik informieren, findet ihr hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Kontroversen um Hogwarts Legacy.

Und so geht's

Um die Kapuze aufzusetzen, braucht es tatsächlich nur einen Knopfdruck. Ihr ruft einfach das Ausrüstungs-Menü auf und fahrt mit dem Cursor, wie auf dem Bild gezeigt, über die Schaltfläche "Mäntel und Umhänge". Unten wir dann "Kapuze an/aus" eingeblendet und die Taste, die ihr drücken müsst. Auf der PS5 ist es, wie ihr sehen könnt, die Dreieckstaste.

Hogwarts Legacy ist am 10. Februar für den PC sowie Xbox Series X/S und PS5 erschienen. Wer auf den Last Gen-Konsolen, also Xbox One und PS4 zocken möchte, muss sich aber noch bis zum 4. April gedulden. Noch länger müsst ihr auf die Switch-Version warten. Diese erscheint erst am 25. Juli.

Habt ihr gleich gesehen, dass ihr die Kapuzen auf den Kopf ziehen könnt oder habt ihr das Mode-Feature auch zunächst übersehen?