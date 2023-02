Vorsicht vor der Fashion-Polizei! In Hogwarts Legacy verspotten euch die NPCs für dieses Outfit

In Hogwarts Legacy findet ihr am laufenden Band neue Klamotten, mit denen ihr eure Hexe oder euren Zauberer einkleiden könnt. Da lassen sich richtig schicke Kombis zusammenstellen, die beispielsweise extravagant, mysteriös oder nerdig aussehen. Aber es gibt auch jede Menge Kleidungsstücke, die euch ziemlich albern aussehen lassen. Tragt ihr ein spezielles Outfit im Schulalltag oder Hogsmeade, lässt der Spott der NPCs nicht lang auf sich warten.

Das ist das Outfit und so reagieren die Personen im Spiel

Um welches Outfit geht es eigentlich? Ganz einfach: Es ist der Schlafanzug, der die Gemüter erregt. Ihr könnt ihn in unterschiedlichen Ausführungen bekommen, wie das "Nachtgewand für Naturliebhaber" oder das "Leichte Nachtgewand". Dass eure Mitmenschen sich einen Kommentar nicht verkneifen können, wenn ihr damit am hellen Tag herumrennt, ist irgendwie verständlich.

Transfeindlichkeit bei J.K. Rowling: Der Erfolg von Hogwarts Legacy kommt indirekt Harry Potter-Autorin J.K. Rowling zu Gute, die durch bestehende Verlagsrechte und den damit einhergehenden Verkauf der Bücher partizipiert. Rowling fällt weiter aktiv durch Anti-LGBTQIA+-Rhetorik auf und unterstützt aktiv die Anti-Trans-Politik in UK. Wollt ihr euch näher über die Thematik informieren, findet ihr hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Kontroversen um Hogwarts Legacy.

Wie ihr in unserem kleinen Clip seht, reagieren die NPCs entsprechend. Augustus Hill im Bekleidungsgeschäft merkt beispielsweise an: "Schicker Schlafanazug. Der wurde nicht hier gekauft, oder?" Hören wir da einen Hauch von Sarkasmus? Garreth Weasly bezeichnet die Nachtbekleidung sogar als "nette Unterwäsche".

Noch mehr Spott: In diesem TikTok-Video könnt ihr euch noch mehr Reaktionen anhören, allerdings in englischer Sprache. Sebastian Sallow merkt zum Beispiel an, dass er nicht weiß, mit was er das verdient. Okay, er bringt den Kids tödliche Flüche bei, echauffiert sich aber über unsere Nachtwäsche. Andere NPCs weisen lediglich darauf hin, dass die Klamotten für den Anlass nicht angebracht sind.

Seid ihr auch schon mal im Schlafanzug herumgelaufen und wurdet belächelt? Welches Outfit ist euer liebstes?