Das Harry Potter-Rollenspiel bietet euch nach dem Start vier Grafikmodi auf PS5 und Xbox Series X an, doch eigentlich unterstützt Hogwarts Legacy noch viel mehr. Neben einer Option, die Framerate für Fernseher mit variablen Bildfrequenzen (VRR) freizuschalten, bringt der Titel auch noch eine moderne Technologie für realistische Echtzeitspiegelungen mit.

Ray-Tracing ist aber ein wenig versteckt und lässt sich auf manchen PS5-Konsolen aufgrund eines Fehlers nicht aktivieren. Wir verraten euch, wie es trotzdem geht, und was ihr von der anspruchsvollen Grafiktechnik zu erwarten habt.

Transfeindlichkeit bei J.K. Rowling: Der Erfolg von Hogwarts Legacy kommt indirekt Harry Potter-Autorin J.K. Rowling zu Gute, die durch bestehende Verlagsrechte

und den damit einhergehenden Verkauf der Bücher partizipiert. Rowling fällt weiter aktiv durch Anti-LGBTQIA+-Rhetorik auf und unterstützt aktiv die Anti-Trans-Politik in UK.

Wollt ihr euch näher über die Thematik informieren, findet ihr hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Kontroversen um Hogwarts Legacy.

So aktiviert ihr Ray-Tracing auf der PS5 und Xbox Series X

Die aufwendige Lichtstrahlensimulation kann nur im Anzeigen-Menü von Hogwarts Legacy eingeschaltet werden. Dort ist sie unter dem Namen "Fidelity mit Ray-Tracing" gelistet.

Um zum Anzeigen-Menü zu gelangen, müsst ihr Dreieck beziehungsweise Y im Hauptmenü drücken. Während des Spiels könnt ihr aber auch im Pausenmenü den Einstellungsreiter auswählen.

Fehlermeldung auf der PS5 – so umgeht ihr den nervigen Performance-Bug

Einige von euch sind vielleicht schon darauf gestoßen und auch wir sind während unseres Performance-Tests fast daran verzweifelt: Sobald ihr Fidelity mit Ray-Tracing anklickt, müsst ihr das Spiel neustarten, um die Änderung zu übernehmen.

Statt aber mit Ray-Tracing spielen zu können, erscheint eine Anzeige, die euch darauf hinweist, dass der Performance-Modus zurückgesetzt wurde:

Auf einmal ist wieder der normale Fidelity-Modus aktiv, Ray-Tracing wurde nicht eingeschaltet. Mit einem Workaround klappt es aber doch!

Befolgt dafür folgende Schritte:

Geht ins Systemmenü der PS5

Wählt dort recht weit unten Gespeicherte Daten und Spiele-/App-Einstellungen aus

Navigiert zu Spielvoreinstellungen

Unter dem Punkt Leistungsmodus oder Auflösungsmodus stellt ihr Spiel-Standardeinstellung ein

Dann lässt sich Fidelity mit Ray-Tracing aktivieren. Ausschließlich die Einstellungen für den Leistungs- oder Auflösungsmodus verhindern aus einem nicht ersichtlichen Grund den Wechsel in den Ray-Tracing-Bildmodus.

Das bringt Ray-Tracing

Im Fidelity-Modus mit Ray-Tracing seid ihr mit stabilen 30 fps unterwegs, die Darstellungsdistanz und Dichte der Vegetation ist jedoch im Vergleich zum herkömmlichen Fidelity-Modus reduziert. Zusätzlich ist die Beleuchtung der Spielwelt kontrastärmer und auch die Auflösung sinkt von durchschnittlich 1800p auf 1368p, die Bildausgabe ist also unschärfer.

In unserem Artikel zu den besten Einstellungen raten wir daher, Ray-Tracing ausschließlich auf Full HD- und 1440p-Displays zu nutzen:

Die Spiegelungen können sich aber absolut sehen lassen. Sie beziehen die komplette Umgebung ein und nicht nur den sichtbaren Bildausschnitt.

Hier gut zu sehen an der Statue, deren Rückseite eigentlich verdeckt ist:

Ray-Tracing Fidelity

Auch verschwinden die viel zu hellen, teils abgeschnittenen Spiegelungen, die bei den Standard-Reflexionen entstehen, sobald die Kamera die Umgebung nicht mehr einfängt:

Fidelity Ray-Tracing

Und wir können unseren Charakter endlich in Spiegeln erkennen!

Die Ray-Tracing-Implementierung von Hogwarts Legacy hat jedoch auch den Nachteil, dass sie häufig für Spiegelungen an Stellen sorgt, die eigentlich keine haben sollten. Hier etwa am Mauerwerk und der Säule, die Licht auf teilweise unrealistische Art und Weise reflektieren:

Außerdem ist die Anzahl simulierter Lichtstrahlen gering, um die Hardware der PS5 und Xbox Series X nicht zu überfordern, weshalb die Reflexionen grobkörnig wirken. Auch sind sie nicht immer nachvollziehbar gesetzt. An der linken Seite des Scherzartikelladens in Hogsmeade fehlen sie zum Beispiel in den Fenstern, auf der rechten spiegelt sich hingegen die Umgebung des Zauberdorfes:

Ray-Tracing ist also prinzipiell nett anzusehen, die Nachteile – also der inkonsistente Einsatz und die geringe Präzision – sind aber auch mehr als deutlich, weshalb sich Avalanche Software dafür entschieden haben könnte, den Modus nicht schon im Menü zu Beginn anzubieten. An der Performance liegt es zumindest im Falle der PS5 definitiv nicht. Hogwarts Legacy packt den Modus ohne störende Einbrüche bei der Framerate und spielt sich sehr angenehm!

Ist Ray-Tracing für euch interessant? Oder wollt ihr nicht auf die zusätzlichen Grafik-Details und die höhere Auflösung des Fidelity-Modus verzichten?