Die neueste Spieleadaption des Harry Potter-Universums hat uns mit intensiven Kämpfen und jede Menge Fan-Service in seinen Bann gezogen. Nur eine Sache hat uns von der ersten Spielstunde an gewurmt: Bei Merlins Bart, warum nur ist die Kamera in Hogwarts Legacy so lahm?

Schwenks über die malerischen Landschaften im Spiel dauern ewig und dann reagiert die Kamera auch noch so zögerlich! Besonders bei zeitbasierten Rätseln, in denen wir in schneller Abfolge mehrere Ziele treffen mussten, schoben wir dadurch Frust.

Das wollten wir uns nicht länger bieten lassen, weshalb wir in den Einstellungen nachgeforscht haben, ob es denn nicht eine Möglichkeit gibt, Hogwarts Legacy direkter und präziser zu steuern. Und siehe da: Wir sind fündig geworden!

Transfeindlichkeit bei J.K. Rowling: Der Erfolg von Hogwarts Legacy kommt indirekt Harry Potter-Autorin J.K. Rowling zu Gute, die durch bestehende Verlagsrechte und den damit einhergehenden Verkauf der Bücher partizipiert. Rowling fällt weiter aktiv durch Anti-LGBTQIA+-Rhetorik auf und unterstützt aktiv die Anti-Trans-Politik in UK. Wollt ihr euch näher über die Thematik informieren, findet ihr hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Kontroversen um Hogwarts Legacy.

So verbessert ihr die Kamerageschwindigkeit und Präzision

Die Voreinstellungen von Hogwarts Legacy verwenden eine verhältnismäßig niedrige Empfindlichkeit in Kombination mit einer progressiv ansteigenden Beschleunigung. Das bedeutet, dass je länger ihr den Stick zur Seite neigt, ihr euch zunehmend schneller dreht.

Lange Schwenks über das schottische Bergidyll von Hogwarts fühlen sich daher wie in einem Film an, wollt ihr aber gerade einfach nur kleine Justierungen vornehmen, vergeht gefühlt ein ganzes Schuljahr und die ZAGs stehen an.

Wir haben uns daher für eine wichtige Änderung entschieden. Die Beschleunigung haben wir komplett deaktiviert und im Gegenzug die allgemeine Stick-Empfindlichkeit erhöht. Dadurch reagiert die Kamera schneller und wir konnten flotter auf Situation reagieren. Zum Beispiel, wenn Wölfe oder Wilderer auf uns aufmerksam geworden sind.

Die notwendigen Einstellungen findet ihr im 'Spiel'-Menü, mit diesen Werten seid ihr ein Stückchen schneller:

Kameraempfindlichkeit: 1,35

1,35 Kamerabeschleunigung: 0

Seid ihr absolute Profis am Gamepad, dann könnt ihr die Kameraempfindlichkeit natürlich auch noch weiter nach oben drehen. Seid aber gewarnt: Der deutlich direktere, lineare Anstieg macht es gar nicht so leicht, kleinste Ziele anzuvisieren!

Ein Tipp, damit ihr die Einstellungen komfortabler vornehmen könnt:

Navigiert ihr mit dem Analog-Stick eine der Optionen an, könnt ihr sie mit dem Steuerkreuz schrittweise kalibrieren.

Vergesst nicht die Zielempfindlichkeit!

Zusätzlich zur allgemeinen Kamerageschwindigkeit solltet ihr noch die Empfindlichkeit ändern, mit der ihr per L2 oder LT anvisiert. Dort sollten die Werte niedriger als bei der herkömmlichen Kameraempfindlichkeit liegen, da der Zielmodus eher dafür gedacht ist, präzise statt schnell zu sein.

Wir haben uns auf folgende Werte festgelegt:

Zielempfindlichkeit: 1,1

1,1 Zielbeschleunigung: 0

Ihr könnt die Empfindlichkeit aber natürlich auch nach oben korrigieren, wenn ihr das Gefühl habt, zu langsam zu reagieren.

Hogwarts Legacy macht also von Haus aus richtig viel Spaß, ein bisschen Fein-Tuning ist dennoch dank der zahlreichen Einstellungsmöglichkeiten drin. Mit den genannten Anpassungen spielt sich der Titel gleich viel direkter. Wir würden sie keine Sekunde mehr missen wollen!

Ist euch die Kamera mit den Standardeinstellungen auch zu langsam oder kommt ihr gut damit zurecht?