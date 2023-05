Hogwarts Legacy wird jetzt auch für Nintendo Switch verschoben: Ihr müsst deutlich länger warten

Hogwarts Legacy kommt nun noch später für die Switch.

Lange mussten Nintendo Switch-Spieler*innen sich jetzt bereits für Hogwarts Legacy gedulden. Nachdem das Spiel von einem geplanten Release 2022 verschoben wurde, erschien im Februar die Version für PS5 und Xbox Series X/S. Auch die PS4- und Xbox One-Versionen sind seit einer knappen Woche endlich erhältlich.

Eigentlich sollte es auch für die Switch nicht mehr lange dauern: Der geplante Termin war der 25. Juli 2023. Doch daraus wird nun nichts, denn wie die Macher*innen jetzt bekanntgaben, wird auch die Switch-Verison noch um mehrere Monate nach hinten geschoben.

Transfeindlichkeit bei J.K. Rowling: Der Erfolg von Hogwarts Legacy kommt indirekt Harry Potter-Autorin J.K. Rowling zu Gute, die durch bestehende Verlagsrechte und den damit einhergehenden Verkauf der Bücher partizipiert. Rowling fällt weiter aktiv durch Anti-LGBTQIA+-Rhetorik auf und unterstützt aktiv die Anti-Trans-Politik in UK. Wollt ihr euch näher über die Thematik informieren, findet ihr hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Kontroversen um Hogwarts Legacy.

Wingardium Verspätiosa: Hogwarts Legacy für Switch verschoben

Der neue Termin liegt zwar planmäßig noch in diesem Jahr, aber das Schlusslicht Switch braucht definitiv noch einiges an Geduld:

Wann erscheint Hogwarts Legacy nun für Nintendo Switch? Am 14. November 2023

Die Nachricht wurde von den Macher*innen auf Twitter bekanntgegeben. Als Grund wird hier nur angegeben, dass man die bestmögliche Erfahrung sicherstellen wolle:

Wir wissen, dass Fans sich darauf freuen, das Spiel auf Switch zu spielen, deshalb ist es unsere höchste Priorität, die bestmögliche Erfahrung zu erschaffen. Vielen Dank für eure Geduld.

Nicht die erste Verschiebung

Der Release von Hogwarts Legacy musste bereits mehrfach verschoben werden, auch wenn die Switch-Version bislang nicht davon betroffen war. So sollte auch der Release für Last Gen ursprünglich zeitgleich mit dem für PS5 und Xbox Series X/S stattfinden.

Anscheind hat sich in dem Falle das Warten aber zumindest gelohnt. Im oben verlinkten Artikel schlüsseln wir euch auf, was die Portierung auf Last Gen so gelungen macht. Für Fans bleibt nun nur zu hoffen, dass auch die Switch-Version mit der zusätzlichen Zeit ähnlich gut werden wird.

Was haltet ihr von der erneuten Verschiebung von Hogwarts Legacy? Habt ihr auf die Switch-Version gewartet und falls ja, seid ihr bereit weiterhin zu warten?