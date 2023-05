Hogwarts Legacy-Release für PS4 und Xbox One in 2 Tagen: Alle Infos zu Startzeit, Preload und mehr

So steht es um Release, Uhrzeit, Preload und Co. von Hogwarts Legacy für PS4 und Xbox One.

Nachdem die Last Gen-Version zu Hogwarts Legacy bereits mehrfach verschoben werden musste, steht jetzt endlich der Release für PS4 und Xbox One kurz bevor – nur die Nintendo Switch-Version muss sich noch knapp drei Monate gedulden. Alles, was ihr kurz vor Release zu den Last Gen-Versionen wissen müsst, fassen wir euch hier zusammen.

Hogwarts Legacy auf PS4/Xbox One: Release, Startzeit, Preload

Release auf PS4/Xbox One: 5. Mai 2023

5. Mai 2023 Startzeit auf PS4: Um Mitternacht deutscher Zeit

Um Mitternacht deutscher Zeit Startzeit auf Xbox One (Standard, Deluxe und Collector's Edition ): Um Mitternacht deutscher Zeit

): Um Mitternacht deutscher Zeit Startzeit auf Xbox One (Digital Deluxe Edition): Um 6 Uhr morgens deutscher Zeit

Um 6 Uhr morgens deutscher Zeit Preload auf PS4/Xbox One: noch unbekannt

Gibt es Early Access? Anders als beim Release auf PS5 und Xbox Series X/S enthalten die Deluxe und Collector's Editions für PS4 und Xbox One keinen Vorabzugang zum Spiel. Die anderen Boni der Editionen sind aber natürlich enthalten.

Hogwarts Legacy auf Xbox One schon früher spielen: Wenn ihr eine Xbox One besitzt, gibt es eine Möglichkeit, schon vor dem eigentlichen Release mit Hogwarts Legacy zu starten. Da das Spiel weltweit lokal um Mitternacht erscheint, könnt ihr die Zeitzone eurer Xbox One auf Neuseeland ändern und so bereits 12 Stunden vor dem deutschen Release starten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Downloadgröße von Hogwarts Legacy auf PS4/Xbox One: Aktuell ist die konkrete Downloadgröße für die Last Gen-Versionen noch nicht bekannt, allerdings sollten sie sich nicht allzu sehr von den PS5- und Xbox Series X/S-Editionen unterscheiden. Beide kommen auf eine Größe von knapp 80 GB.

Die PS4-Version des Spiels hat außerdem mit Update 1.02 bereits einen Patch bekommen, der zusammen mit dem Preload-Start runtergeladen werden kann. Das Update soll Gameplay, Performance, Stabilität und die Onlineverbindung verbessern und beläuft sich auf eine Größe von 29,3 GB auf PS4.

Transfeindlichkeit bei J.K. Rowling: Der Erfolg von Hogwarts Legacy kommt indirekt Harry Potter-Autorin J.K. Rowling zu Gute, die durch bestehende Verlagsrechte und den damit einhergehenden Verkauf der Bücher partizipiert. Rowling fällt weiter aktiv durch Anti-LGBTQIA+-Rhetorik auf und unterstützt aktiv die Anti-Trans-Politik in UK. Wollt ihr euch näher über die Thematik informieren, findet ihr hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Kontroversen um Hogwarts Legacy.

So schneidet Hogwarts Legacy im Test ab

Wollt ihr euch vor Release der Last Gen-Version noch einmal informieren, wie gut Hogwarts Legacy auf PS5 und Xbox Series X/S ist, könnt ihr hier den Test lesen oder euch die Review im Videoformat ansehen:

15:23 Hogwarts Legacy - Das Open-World-Spiel im Potter-Universum im Test

Das ändert Hogwarts Legacy auf PS4 und Xbox One

Welche Änderungen es genau zwischen der PS5/Xbox Series X/S-Version und der Last Gen geben wird, ist ebenfalls noch nicht bekannt.

Allerdings ist natürlich klar, dass die PS4 und Xbox One mit der Performance der Current Gen nicht mithalten können. Welche Abstriche wir also für wahrscheinlich halten, führen wir euch hier auf:

Mehr zum Thema Hogwarts Legacy auf PS4 und Xbox One: 7 Grafik-Unterschiede, die wir auf Last Gen erwarten von Chris Werian

Und die Nintendo Switch-Version?

Das Schlusslicht bei den Konsolen-Releases bildet die Nintendo Switch. Zwar musste der Release anders als für PS4 und Xbox One in der Vergangenheit nicht verschoben werden, trotzdem warten Switch-Spieler*innen am längsten. Erst am 25. Juli 2023 soll Hogwarts Legacy für die Hybrid-Konsole erscheinen.