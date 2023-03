Ein Schaf entfacht in Hogwarts Legacy eine hitzige Diskussion und sie ist herrlich albern

Ein Schaf entfacht eine hitzige Diskussion.

In einer magischen Welt zu leben, bringt einige Fallstricke mit sich. Oft sind Dinge nicht, wie sie auf den ersten Blick scheinen. Das trifft manchmal auch auf Tiere zu, denn Animagi können schließlich ihre Gestalt annehmen. Dieser Umstand sorgt in einer ziemlich witzigen Szene in Hogwarts Legacy für eine aufgeheizte Diskussion. Schaf oder Schüler? Das ist hier die Frage.

Schüler ist überzeugt, dass ein Schaf sein Kumpel ist

Betreten wir im richtigen Moment den Krankenflügel, finden wir da verwunderlicherweise ein Schaaf auf einem Bett vor. Nein, das Schaf ist nicht krank. Es steht da ganz munter und Schulheilerin Noreen Blainley ist nicht amüsiert. Sie fordert den Hufflepuff-Schüler, der dafür verantwortlich ist, auf, die Sache zu erklären.

Der erzählt, dass es sich bei dem Schaf um seinen Kumpel George handele. Der habe nämlich versucht, ein Animagus zu werden, als die beiden mitten in einem Feld mit den gehörnten Tieren standen. Blainley ist nicht überzeugt, weshalb sich eine ziemlich witzige Diskussion zwischen den beiden entwickelt.

Im Video könnt ihr euch den ganzen Dialog anhören:

Blainley erinnert den Schüler daran, was alles nötig ist, um ein Animagus zu werden, wie beispielsweise ein Alraunenblatt für einen Monat ununterbrochen im Mund zu behalten. Sie fragt den Schüler, ob George all die nötigen Schritte unternommen habe, wobei klar wird, dass der Junge die Prozedur gar nicht kennt.

Er berichtet, sein Freund habe "A Tomato Animagus" gesagt (also: "eine Tomate Animagus"), worauf Blainley ihn darauf hinweist, dass es "Amato" heiße. Der falsche George, dem das Ganze wohl zu langweilig wird, macht sich derweilen auf, um von den Topfpflanzen im Krankenflügel zu naschen.

Als das Schaf sich "derart schafig" verhält, gibt der Schüler aber nicht auf, sondern versucht stur weiter, die Heilerin zu überzeugen, dass es sich um seinen Freund handele. Er erklärt, George höre auf seinen Namen. Die Krankenschwester zeigt sich wenig beeindruckt und das Ganze endet damit, dass der Schüler und sein Schafs-Kumpel rausfliegen.

Habt ihr diese Szene im Spiel gesehen? Wie gefällt sie euch?