Hogwarts Legacy: Legt euch nicht mit Schneemännern an, sie kämpfen besser als Zauberschüler

Ihr wollt eine Reaktion auf eure Zauber? Dann tobt euch an Schneemännern aus!

In Hogwarts Legacy steckt viel Liebe zum Detail. Geben wir beispielsweise dem Straßenmusiker in Hogsmeade Trinkgeld, erweitert er seine Performance mit weiteren Musikinstrumenten. Doch ein Detail hat viele Fans enttäuscht zurückgelassen.

Die umherstreifenden Hexen und Zauberer in Hogwarts reagieren nicht, sobald wir einen Zauber auf sie abfeuern wollen. Eine Reaktion gibt es nur bei vorgesehenen Kämpfen wie im Duellier-Club oder bei offensichtlichen Gegnern, nicht, wenn wir einfach mal die Sandbox testen.

Aber das gilt nicht für die Schneemänner, denn die reagieren viel spannender als die Schüler*innen. Dass sie besser kämpfen als Hexen und Zauberer ist aber natürlich mit einem Augenzwinkern zu sehen, denn wirklich gefährlich sind sie nicht.

Schneemann schlägt zurück

Wie wenig wir mit den anderen Hexen und Zauberern interagieren können zeigt sich beispielsweise in einem Angespielt -Video. Hier sehen wir, dass wir nicht einmal die Bücher eines vorbeilaufenden Schülers aus der Hand schlagen können. Es wirkt so, als würde der Zauber an den NPCs vorbeifliegen.

Aus diesem Grund haben sich Fans einen neuen Gegner gesucht und ihn in Form der Schneemänner gefunden. Auf Reddit zeigt ein User in einem kurzen Clip, wie er einen Schneemann mit dem Standardzauber attackiert. Der Zauber trifft den Schneemann, was das frostige Kerlchen nicht lange auf sich sitzen lässt. Er bewirft den User mit einem Schneeball, den er aus der Hinterhand hervorholt:

Die Sequenz läuft jedes Mal ab, wenn der Schneemann mit einem Zauber getroffen wird. Die Schneebälle sind zum Glück so harmlos, dass sie keinen Schaden an unserem Charakter anrichten.

Transfeindlichkeit bei J.K. Rowling: Der Erfolg von Hogwarts Legacy kommt indirekt Harry Potter-Autorin J.K. Rowling zu Gute, die durch bestehende Verlagsrechte und den damit einhergehenden Verkauf der Bücher partizipiert. Rowling fällt weiter aktiv durch Anti-LGBTQIA+-Rhetorik auf und unterstützt aktiv die Anti-Trans-Politik in UK. Wollt ihr euch näher über die Thematik informieren, findet ihr hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Kontroversen um Hogwarts Legacy.

Wo finden sich diese Schneemänner? Viele Spieler*innen berichten in den Kommentaren, dass sie Hogwarts Legacy durchgespielt haben und dabei keinem einzigen Schneemann begegnet sind. Sie sind wohl zufällig an verschiedenen Orten im Spiel anzutreffen, haltet also Ausschau nach ihnen.

Schneemann schmilzt bei Feuerzaubern

Übrigens: Andere User berichten von einem weiteren Detail, das im Zusammenhang mit den Schneemännern steht. Sobald wir einen Feuerzauber wie Incendio oder Confringo auf den Schneemann abfeuern, fängt er an zu schmelzen und es bleibt nur noch ein matschiger Schneehaufen mit Schal, Zylinder und den Astärmchen übrig.

Die Möhre und die Steine verschwinden im geschmolzenen Schneematsch. Doch einige User berichten, dass nicht jeder Feuerzauber bei ihnen wirkt. Probiert euch also an unterschiedlichen Feuerzaubern, wenn ihr den Schneemann zum Schmelzen bringen wollt.

Ihr bereut eure Tat? Kein Problem! Mit dem Eiszauber Glacius ist es nämlich möglich, den frostigen Kollegen wiederzubeleben und ihn erneut aufzubauen.

Wie sind eure Erfahrungen mit der Auswirkung von Zaubern auf die Umgebung von Hogwarts Legacy?