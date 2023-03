Hogwarts Legacy wollte uns ursprünglich für unsere Verbrechen bestrafen und das ist genau das, was dem Spiel fehlt

Hogwarts Legacy sollte uns anscheinend mal für unsere Verbrechen bestrafen.

Hogwarts Legacy bietet einen Haufen Mechaniken, um das Spielerlebnis so immersiv wie möglich zu machen. Eines fehlt aber vielen Fans, nämlich ein Moral-System. Wir können uns so bösartig verhalten, wie wir wollen, ohne Konsequenzen fürchten zu müssen – ob wir nun bei Leuten ins Haus einbrechen und ihnen ihre Wertsachen unter der Nase wegklauen oder fröhlich mit dem verbotenen Fluch Avada Kedavra morden.

Das war aber anscheinend mal anders geplant. Zumindest gibt es in den Spieldatein einen Hinweis auf eine Art Verbrechens-Mechanik, die uns wohl für Untaten bestraft hätte.

Hogwarts Legacy mit Verbrechens-Mechanik, Hauspunkten und mehr

Den Datamine hat ein Fan auf Reddit geteilt. Demnach befinden sich in den Spieldatein verschiedene Hinweise auf eine "CrimeScene", also Tatorte. Wie sich aus den Datein schließen lässt, war wohl mal eine Art Verbrechens-Mechanik geplant. Darin hätten Ermittler*innen Tatorte für einen bestimmten Zeitraum untersucht. Auch die Schwere des Vergehens hatte wohl einen Einfluss.

Gut möglich also, dass hier eine Art "Wanted"-System geplant war, das uns je nach unserem Verbrechen für eine Zeit zu Gesuchten gemacht hätte, wie zum Beispiel in Red Dead Redemption 2.

Viele Fans beklagen in den Kommentaren zum Reddit-Post, dass sie sich genau so eine Mechanik in Hogwarts Legacy gewünscht hätten. Für viele leidet die Immersion darunter, dass sie im Spiel ungestraft in Häuser einbrechen oder unverzeihliche Flüche nutzen können. "Hoffentlich sind das alles Sachen, die im Nachfolger eingefügt werden können", schreibt etwa User Goseki1.

Das ist aber nicht die einzige ungenutzte Mechanik, die in den Spieldateien auftaucht. Unter anderem gibt es dort ein System, das das Freundschaftslevel von Begleiter*innen messen kann und auch diese ungenutzten Zauber und Flüche finden sich dort: Aguamenti, Obliviate, Tarantallegra und Dämonsfeuer.

Sogar Hauspunkte sollten möglicherweise ursprünglich eine wichtigere Rolle spielen. So findet sich bei unserem Charakter ein Hinweis darauf, wie viele Punkte unser Haus hat und wie viele tägliche Hauspunkte wir bereits gesammelt haben. Zwar haben diese Mechaniken es bisher nicht ins Spiel geschafft, aber es ist natürlich nicht auszuschließen, dass sie in einem möglichen DLC zu Hogwarts Legacy eingesetzt werden könnten.

Was haltet ihr von diesen Mechaniken, hättet ihr sie gerne im Spiel gesehen?