Alle die eine PlayStation 5, Xbox Series X/S oder einen PC besitzen, können bereits seit dem 10. Februar 2023 als Hexe oder Zauberer Hogwarts unsicher machen. Die Versionen für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen dagegen erst am 4. April, während sich Nintendo Switch-Spieler*innen mit dem 25. Juli als Releasetermin sogar noch länger gedulden müssen, um Hogwarts Legacy spielen zu können.

Warum Avalanche Software diese Staffelung vorgenommen hat, wurde zur Bekanntgabe der Termine im Dezember nicht erklärt. Wir gehen aber davon aus, dass damit mehr Zeit für technische Anpassungen und Bug-Fixes ausgeschlagen werden sollte.

So oder so ändert es nichts daran, dass ein Teil der Spielerschaft länger warten muss. Wir vollen in diesem Zusammenhang von euch wissen, zu welcher Fraktion ihr gehört:

Spiel ihr schon Hogwarts Legacy auf PS5, Xbox Series X/S oder PC, oder wollt bzw. müsst ihr mit PS4, Xbox One oder Nintendo Switch sogar auf eine der Last-Gen-Versionen warten? Stimmt mit ab!

Schreibt uns gerne in die Kommentare, wie es zu eurer Wahl kam. Besitzt ihr vielleicht nur eins der unterstützten Systeme oder wollt ihr Hogwarts Legacy vielleicht sogar unterwegs auf der Switch oder dem SteamDeck via Steam spielen können? Wir sind gespannt auf eure Begründung.

Transfeindlichkeit bei J.K. Rowling: Der Erfolg von Hogwarts Legacy kommt indirekt Harry Potter-Autorin J.K. Rowling zu Gute, die durch bestehende Verlagsrechte und den damit einhergehenden Verkauf der Bücher partizipiert. Rowling fällt weiter aktiv durch Anti-LGBTQIA+-Rhetorik auf und unterstützt aktiv die Anti-Trans-Politik in UK. Wollt ihr euch näher über die Thematik informieren, findet ihr hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Kontroversen um Hogwarts Legacy. Wieso und wie wir trotzdem drüber schreiben, lest ihr hier.

Umfrage zur endgültigen Häuserwahl: Falls ihr euch schon mitten im Abenteuer befindet oder ganz sicher seid, welchem der vier Häuser ihr auf PS4, Xbox One oder Switch beitretet, lasst es und doch in unserer Häuser-Umfrage wissen.

