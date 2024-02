Hogwarts Legacy enthüllt meist gespieltes Haus - und wir sind ziemlich überrascht!

Entwickler Avalanche Software hat zum einjährigen Geburtstag allerhand Statistiken enthüllt.

Fast auf den Tag genau ein Jahr ist der Release von Hogwarts Legacy jetzt her und pünktlich zum Geburtstag hat Entwickler Avalanche Software allerhand Statistiken rund um das Action-Rollenspiel veröffentlicht.

Darunter auch die Auswertung der bislang am meisten gespielten Häuser, die uns doch ein wenig überrascht hat. Denn ganz anders als in der GamePro-Umfrage aus dem Vorjahr, landet Ravenclaw nicht etwa auf dem Siegertreppchen ganz oben, sondern vielmehr weit abgeschlagen auf dem letzten Platz.

Dieses Hogwarts-Haus wurde am meisten gewählt

Wie aus einer Mail der Entwickler an GamePro hervorgeht, macht Slytherin knapp das Rennen vor Gryffindor:

Platz 1: Slytherin (30%)

(30%) Platz 2: Gryffindor (29%)

(29%) Platz 3: Hufflepuff (24%)

(24%) Platz 4: Ravenclaw (17%)

Wie sich die vier Häuser rein spielerisch unterscheiden, das erklären wir euch übrigens hier:

Mehr zum Thema So unterscheiden sich die 4 Häuser in Quests, Ausrüstung & mehr von Stephan Zielke

Interessante Statistiken zum 1. Geburtstag

Bereits seit Beginn des Jahres wissen wir, dass Hogwarts Legacy mit 24 Millionen verkauften Einheiten das weltweit erfolgreichste Spiel im vergangenen Jahr war. In den USA konnte sich das Action-RPG in den Verkaufscharts sogar vor Call of Duty bzw. vor Modern Warfare 3 behaupten, was abseits Rockstar seit 2008 keinem Entwickler mehr gelang.

Hier noch ein paar weitere Statistiken zum Zauberspiel:

877 Millionen hergestellte Tränke

1,38 Milliarden geerntete Pflanzen

637 Millionen gefangene Phantastische Tierwesen

425 Millionen gelöste Merlin-Rätsel

5,25 Milliarden besiegte Dunkle Zauberer

783 Millionen ausgeführte Stealth-Attacken

5,3 Milliarden besiegte Spinnen

375 Millionen besiegte Trolle

51 Millionen Stunden seid ihr mit dem Besen geflogen

3,05 Milliarden Mal wurde die Schnellreise genutzt.

Und noch ein sehr interessanter Fakt: Teilen wir die Gesamtspielzeit aller Spieler*innen (740 Millionen Stunden) durch die Anzahl verkaufter Einheiten (24 Millionen), so wurde Hogwarts Legacy im Durchschnitt pro Spieler 30,8 Stunden gespielt.

Gehen wir von der durchschnittlichen Spielzeit der Hauptstory von 26,5 Stunden aus – Wert gemessen an Howlongtobeat – so hat jeder Spieler im Durchschnitt über das Ende hinaus noch vier Stunden weitergespielt. Natürlich nur theoretisch, da viele Käuferinnen das Zauberspiel bereits vor dem Abspann abgebrochen, andere wiederum weit länger in der Open World verbracht haben.

Was euch übrigens in einem bereits bestätigten zweiten Teil erwarten könnte:

14:22 Hogwarts Legacy 2: Was bereits bekannt ist und was wir uns wünschen

Rund um den ersten Geburtstag hat Entwickler Avalance Software zudem angekündigt, dass im Sommer 2024 neue Features ins Spiel kommen sollen. Auch sollen die PlayStation-exklusiven Inhalte zu diesem Zeitpunkt für alle Plattformen freigeschaltet werden.

Hogwarts Legacy ist am 10. Februar 2023 zunächst für PS5, Xbox Series X/S und PC erschienen und wenige Monate später für PS4 und Xbox One. Seit November 2023 könnt ihr das Zauberspiel auch auf Nintendo Switch spielen, wenngleich ihr wie auf der Last-Gen technisch Abstriche machen müsst.

Wie sind eure Erinnerungen an Hogwarts Legacy ein Jahr nach Release und freut ihr euch schon auf den Nachfolger?