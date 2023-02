Hogwarts Legacy-Umfrage: Ein Haus liegt in eurer Gunst um Haaresbreite vorne

In Hogwarts Legacy zieht ihr selbst in die berühmte Zauberschule ein und werdet zu Beginn natürlich vor die wichtige Frage gestellt, welchem Haus ihr beitreten wollt. Zur Wahl stehen Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw und Slytherin und obwohl der sprechende Hut nach ein paar Fragen eine Empfehlung ausspricht, könnt ihr am Ende selbst entscheiden.

Etliche von euch haben diese Wahl bereits getroffen und uns hat natürlich interessiert, wie diese ausgefallen ist. Deswegen wollten wir vor einer knappen Woche in einer Umfrage von euch wissen, welchem Haus ihr beigetreten seid. 13.597 Personen haben bereits abgestimmt, an dieser Stelle schon einmal vielen herzlichen Dank dafür!

Jetzt ist es aber Zeit für einen Blick auf das vorläufige Ergebnis und das fällt denkbar knapp aus:

Ravenclaw hat die Nase um wenige Stimmen vorn

Ravenclaw – 4048 Stimmen Slytherin – 3949 Stimmen Gryffindor – 2884 Stimmen Hufflepuff – 2716 Stimmen

Stand: 19. Februar 2023, 09:40 Uhr

Zwei Häuser setzten sich schon früh in der Umfrage ab, es kam zu einem echten Duell zwischen Ravenclaw und Slytherin. Zum Zeitpunkt dieser Auswertung hat allerdings Ravenclaw die Nase um lediglich 99 Stimmen, also wirklich im Haaresbreite, vorne. Auch der Kampf um den dritten Platz fällt knapp aus, denn Gryffindor und Hufflepuff liegen ebenfall eng beisammen, nicht einmal 200 Stimmen trennen die Häuser derzeit.

Ravenclaw, dem die Charaktereigenschaft "Klugheit" zugeordnet wird, ist also euer Favorit, die meisten von euch sind diesem Haus beigetreten. Und den Kommentaren nach zu urteilen gab es dafür in vielen Fällen einen bestimmten Grund.

"[...] der Hut hat mich ins Haus Ravenclaw gesteckt - wie passend [...] Lockheart

"Ravenclaw, der Hut schickte mich nach Ravenclaw. Hab da mal nicht wiedersprochen." ART3MIS

"Ravenclaw :). Ich wurde vom Hut auf der Wizarding World Seite dorthin geschickt und bin dabei geblieben." Winterfuchs

Transfeindlichkeit bei J.K. Rowling: Der Erfolg von Hogwarts Legacy kommt indirekt Harry Potter-Autorin J.K. Rowling zu Gute, die durch bestehende Verlagsrechte und den damit einhergehenden Verkauf der Bücher partizipiert. Rowling fällt weiter aktiv durch Anti-LGBTQIA+-Rhetorik auf und unterstützt aktiv die Anti-Trans-Politik in UK. Wollt ihr euch näher über die Thematik informieren, findet ihr hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Kontroversen um Hogwarts Legacy.

Dem Rat des Hutes wurde oft gefolgt

Viele von euch sind also ganz offenbar der Entscheidung des Hutes gefolgt, haben also das Spiel die Wahl treffen lassen. Das gilt übrigens auch für andere Häuser ("Syltherin, weil der der Hut es so wollte" [User Kenny09]), in den Kommentaren tummeln sich zudem auch viele Hufflepuff-Mitglieder.

Und für einige war die Wahl offensichtlich auch ziemlich schwierig. Das zeigt zumindest der Kommentar von Jolly Roger:

"Hab mit Gryffindor angefangen, direkt nach der Einführung aber sicher fünf Mal das Spiel neu gestartet, weil ich mir unsicher war. Jetzt ist es Slytherin geworden, weil der Gemeinschaftsraum mit Abstand am coolsten ist. [...]"

Diese Überlegungen sind aber auch gut nachvollziehbar, schließlich unterscheiden sich die Häuser im Spiel ja durchaus in einigen Punkten. Welchen genau, könnt ihr in folgendem Artikel noch einmal nachlesen.

Hogwarts Legacy ist seit dem 10. Februar 2023 für die PS5, Xbox Series X/S und den PC erhältlich. Die Versionen für PS4 und Xbox One erscheinen Anfang April, Switch-Besitzer*innen müssen sich noch bis Ende Juli gedulden. Auf GamePro.de findet ihr viele Tipps und Guides zum Spiel unter anderem eine Hilfe bei der Suche nach den 33 Demiguise-Statuen und einen Trick, mit dem ihr schnell Gold farmen könnt.