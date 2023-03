Hogwarts Legacy-Spieler trollt einen Troll - es ist bitterböse aber effektiv

Dieser Hogwarts Legacy-Fan trollt einen Troll!

Trolle können sich in Hogwarts Legacy als knackige Gegner entpuppen. Der Spieler aus dem unteren Video macht es sich dabei allerdings absurd einfach, indem er die nicht sehr smarte KI des Ungetüms ausnutzt. Alles, was er benötigt, ist ein Besen und eine Klippe.

Einen Troll trollen - so funktioniert's

Im unteren Video tritt Reddit-Mitglied "TheStormBolt" gegen einen Flusstroll an. Anstatt sich aber in den direkten Kampf gegen den Riesen zu stürzen, entscheidet sich der Spieler kurzerhand für einen cleveren Cheese:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Was passiert? "TheStormBolt" piesackt den Troll zunächst mit seinem Basiszauber. Der brutale Unhold wird wütend und stürmt auf den Hogwarts-Lehrling zu. Dieser zückt kurz darauf seinen Besen und fliegt über eine Klippe hinweg.

Und der Troll? Tja, der rennt einfach hinterher. Schade nur, dass er dabei vergisst, auf seine Umgebung zu achten: Denn kurz nachdem "TheStormBolt" nonchalant über die Klippe hinweggedüst ist, segelt der Troll einfach hinunter und verliert prompt seine gesamten Lebenspunkte.

Übrigens: Trolle droppen das Item "Trollpopel", das ihr unter anderem für Professor Onais Quest und als Zaubertrank-Zutat verwenden könnt. Es lohnt sich also, Jagd auf die Ungetüme zu machen - und vielleicht hilft euch dabei ja auch der Cheese aus dem oberen Video.

Transfeindlichkeit bei J.K. Rowling: Der Erfolg von Hogwarts Legacy kommt indirekt Harry Potter-Autorin J.K. Rowling zu Gute, die durch bestehende Verlagsrechte und den damit einhergehenden Verkauf der Bücher partizipiert. Rowling fällt weiter aktiv durch Anti-LGBTQIA+-Rhetorik auf und unterstützt aktiv die Anti-Trans-Politik in UK. Wollt ihr euch näher über die Thematik informieren, findet ihr hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Kontroversen um Hogwarts Legacy.

Hogwarts Legacy-Release für PS4, Xbox One und Switch: Die PS4- und Xbox One-Fassungen des Zauberei-Abenteuers sollen übrigens am 4. April 2023 erscheinen, die Nintendo Switch-Version schlägt erst einige Wochen später, am 25. Juli 2023, auf. Mittlerweile hat Warner Bros. sogar bereits einen Nachfolger von Hogwarts Legacy in Aussicht gestellt.

Habt ihr einen oder mehrere Lieblingsgegner in Hogwarts Legacy? Und welche Gegnerart könnt ihr im Gegensatz dazu überhaupt nicht ausstehen?