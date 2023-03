Hogwarts Legacy: Trollpopel finden und Depulso lernen

Der Kampf gegen Trolle ist gerade am Anfang nicht so einfach. Leider könnt ihr nicht warten, dass sie niesen.

In der Welt von Hogwarts Legacy brauchen wir für Zaubertränke teils sehr merkwürdige Zutaten. Hier scheint alles verwertet zu werden, was die örtliche Flora und Fauna zu bieten hat. Auch vor dem Inhalt der örtlichen Trollnasen wird nicht halt gemacht.

Dafür braucht ihr die Trollpopel

Den trollbasierten Naseninhalt braucht ihr vornehmlich für zwei Dinge. Einmalig für eine Quest und regelmäßig für Alchemie.

Questitem: Damit ihr bestimmte Zauber lernen könnt, müsst ihr einige extra Aufgaben für die Lehrkräfte von Hogwarts erledigen. Darunter auch für Professor Onai, die euch nach Erledigung ihrer Quest “Professor Onais Aufgabe” den wichtigen Zauber Descendo beibringt. Dieser ist vor allem im Kampf sehr nützlich, da ihr eure Kombos mit ihm stark verlängern könnt. Neben Professor Onais Zauber-Herausforderung, die ihr erledigen sollt, benötigt sie auch Trollpopel.

Trolle finden und töten

Die Kreaturen begegnen euch zwar regelmäßig in der Story, aber ihr wollt Professor Onais Aufgabe wahrscheinlich so schnell wie möglich abschließen. Da bleibt euch nur die Suche in der offenen Welt.

Trolle besiegt ihr am besten mit Wurfobjekten, alter Magie und Schadenszaubern wie Confringo. Später sind sie besonders anfällig gegen unverzeihliche Flüche.

Trolle trefft ihr in zwei Situationen an. Entweder liegen sie im Clinch mit den schwarzen Magiern oder ihr trefft sie in ihren Verstecken an. Beides hat seine Vor- und Nachteile.

Nutzt Konflikte: Trolle, die gerade im Kampf mit schwarzen Magiern sind, könnt ihr sehr früh im verbotenen Wald treffen. Dort prallen sie aufeinander, weil die Wilderer in ihr Territorium eingedrungen sind. Diese Kämpfe sind zufällig, betreffen aber oft die größeren Wilderer-Lager. Fliegt etwas über dem Wald herum und achtet auf Kampfgeräusche. Mit etwas Glück erledigen sich die beiden Parteien gegenseitig und ihr könnt ohne Kampf die Reagenzien erbeuten, nachdem ihr die schwachen Reste der Gegner ausgeschaltet habt.

Transfeindlichkeit bei J.K. Rowling: Der Erfolg von Hogwarts Legacy kommt indirekt Harry Potter-Autorin J.K. Rowling zu Gute, die durch bestehende Verlagsrechte und den damit einhergehenden Verkauf der Bücher partizipiert. Rowling fällt weiter aktiv durch Anti-LGBTQIA+-Rhetorik auf und unterstützt aktiv die Anti-Trans-Politik in UK. Wollt ihr euch näher über die Thematik informieren, findet ihr hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Kontroversen um Hogwarts Legacy.

Trollverstecke hingegen könnt ihr in vielen Bereichen der Welt entdecken. Zwei sehr nah beieinanderliegende Punkte findet ihr in der Feldcroft-Region. Hier müsst ihr euch aber auf einen harten Kampf gefasst machen, denn hier begegnen euch die Trolle natürlich mit vollem Leben. Außerdem sind Trolle fast vollständig immun gegen Zauber, die andere Gegner in die Luft werfen (zum Beispiel Levioso).

Stattdessen müsst ihr die Lebenspunkte mühsam mit Standard- oder Schadenszaubern wie Confringo runterkämpfen. Blockt ihr Steinwürfe und werft den Stein im Anschluss auf den Troll zurück, um massiven Schaden zu verursachen. Dann sollten die Riesen kein Problem sein.

Trollpopel einfach kaufen

Ihr könnt euch das Leben aber auch leichter machen, falls ihr Geld dafür ausgeben wollt. In Hogsmeade gibt es bei J. Pippins (westlich im Dorf) nämlich nicht nur Zaubertränke zu kaufen, sondern auch Zutaten. Dazu zählen auch Trollpopel. Ein Popel kostet 100 Galleonen.