Hogwarts Legacy-Umfrage: Ihr habt einen eindeutigen NPC-Favoriten

Ihr habt einen eindeutigen NPC-Favoriten in Hogwarts Legacy und es ist tatsächlich Sebastian.

Ohne seine zahlreichen Charaktere hätte Hogwarts Legacy vermutlich nicht den Charme, den es aktuell immer noch für viele versprüht. Im Laufe des Zauberabenteuers trefft ihr nämlich auf etliche NPCs, von denen euch viele freundlich, einige aber auch feindlich gesinnt sind.

Dass man da über kurz oder lang besondere Sympathien für den ein oder anderen Charakter entwickelt, liegt nahe. Und genau aus diesem Grund wollten wir von euch in unsere Umfrage wissen, welchen NPC in Hogwarts Legacy ihr am besten findet.

Zwei Wochen läuft die Umfrage nun schon, höchste Zeit also, ein Ergebnis zu präsentieren. Und das fällt ziemlich deutlich aus.

Transfeindlichkeit bei J.K. Rowling: Der Erfolg von Hogwarts Legacy kommt indirekt Harry Potter-Autorin J.K. Rowling zu Gute, die durch bestehende Verlagsrechte und den damit einhergehenden Verkauf der Bücher partizipiert. Rowling fällt weiter aktiv durch Anti-LGBTQIA+-Rhetorik auf und unterstützt aktiv die Anti-Trans-Politik in UK. Wollt ihr euch näher über die Thematik informieren, findet ihr hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Kontroversen um Hogwarts Legacy.

Sebastian Sallow mit Erdrutschsieg

Sebastian Sallow – 1802 Abstimmungen Poppy Sweeting – 737 Abstimmungen Natsai Onai – 443 Abstimmungen Ominis Gaunt – 411 Abstimmungen Professor Fig – 223 Abstimmungen Lodgok – 85 Abstimmungen Garreth Weasley – 85 Abstimmungen Sirona Ryan – 51 Abstimmungen Anne Sallow – 32 Abstimmungen Amit Thakkar – 21 Abstimmungen

Abstimmungen gesamt: 3890 (Stand: 18. März, 10:00 Uhr)

Der Slytherin-Schüler Sebastian Sallow hat seine Favoritenrolle damit eindrucksvoll bestätigt, die wir bereits mit einem Augenzwinkern in der Überschrift zur Umfrage aufgegriffen hatten. Denn gerade in den sozialen Netzwerken hatte sich Sallow in den letzten Wochen zu einem echten Liebling gemausert, in unserer Umfrage wurde dies nun unterstrichen/bestätigt.

Auf den zweiten und dritten Plätzen reihen sich dann Poppy Sweeting und Natsai Onai an, allerdings mit gewaltigem Abstand zu Sebastian, der einen echten Erdrutschsieg einfährt.

Euer liebster NPC: Stimmen aus der GamePro-Community

Zusätzlich hatten wir darum gebeten, eure Entscheidung in den Kommentaren näher zu erläutern. Und das haben viele von euch auch getan und wenig überraschend findet Sebastian hier sehr oft Erwähnung. Ein paar Auszüge:

"Sebastian ist für die meisten wohl sympathisch weil er die unverzeihlichen lehrt und seine Charaktertiefe und Motivation scheint greifbar zu sein. [...]" MagnusMarx

"Die Geschichte von Sebastian hatte gefühlt mehr Raum eingenommen und am stärksten auf eine gewisse Charakterentwicklung eingezahlt. [...]" Fabinio

"Sebastian ist so ziemlich der einzige npc, der noch, der ein wenig Charakter und tiefe besitzt. Alle anderen sind so aalglatt und übermäßig freundlich oder stereotypisch böse das es schwer auszuhalten ist. [...]" Naza_rah

"Ich fand Poppy klasse. Ihre Hintergrundgeschichte war recht interessant und ihre Art fand ich sehr angenehm. Sebastian war ok, aber etwas zu verrückt später. [...]" PrinzIP

Hogwarts Legacy ist seit dem 10. Februar 2023 für die PS5, Xbox Series X/S und den PC erhältlich. Die Versionen für PS4 und Xbox One erscheinen Anfang Mai, Switch-Besitzer*innen müssen sich noch bis zum Sommer gedulden, die Version für die Nintendo-Konsole erscheint nämlich erst am 25. Juli.

Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen, die an der Umfrage teilgenommen und kommentiert haben!