Großes Hogwarts Legacy-Update für PS5 ist jetzt da - Alle Patch Notes

Als großen Open World-Rollenspiel kommt auch Hogwarts Legacy nicht einwandfrei auf den Markt. Allerdings wurden die ersten Bugs nicht durch einen umfangreichen Day One-Patch behoben, sondern erst wenige Tage später – und das bislang auch nur auf Xbox Series X/S und PC. Der nötige Patch 01.000.004 für die PlayStation 5 nun aber auch endlich da und geht neben Bugs auch Probleme mit der Performance an.

Plattform: PlayStation 5

PlayStation 5 Größe des Updates: 927 MB

Was bringt der PS5-Patch?

Auch auf der PlayStation-Konsole behebt der Patch vor allem diverse Bugs und bringt Stabilitätsverbesserungen, ähnlich wie das bereits erschienene Update für Xbox Series X/S und PC. Daneben wird auch das Problem mit den Trophäen der Collector's Edition behoben, über das sich viele Fans beschwert hatten.

Wann geht der Patch live?

Er ist bereits live und sollte sich automatisch installieren, sobald ihr eure PS5 das nächste Mal einschaltet. Spielt ihr auf dem PC oder der Xbox Series X/S, findet ihr die dazugehörigen Patch Notes hier:

Die englischen Patch Notes zur PS5-Version von Hogwarts Legacy

PS5 Patch 01.000.004 Online Fixed issues with achievement data being properly pushed to Wizarding World portal after linking Added additional retry connections to WB Games server in the event session expired

01.000.004 Gameplay Trophies Fixed a trophy cap limit resolving the Collector's Editiontrophy not updating correctly. This will retroactively unlock and display all earned trophies earned by the player. This resolves the following reported issues: HL-1191 . Owl Mail Fixed an issue with mail not properly triggering a sequential mission World Events Fixed rare crash around certain locations where in-game World Events spawn NPC Fixed a rare crash when respawning NPCs in the world Fixed crash with some NPC schedules Characters Fixed issues with flickering occurring with a transparent head while hair is still present UI Updated localization text for additional content items Added Build version to first time EULA Fixed rare occurrence of mission descriptions not being displayed correctly Cinematics Corrected VFX presentation of robe transformation Fixed a stability issue when skipping cutscenes Fixed a crash when playing cutscenes and cinematics Save Game Cleaned up autosaves properly when closing game Corrected a crash when save system was writing data Fixed error of rewriting last autosave slot Fixed an issue when restarting from last save around not being able to talk to a vendor after initial conversation. Performance and Stability Improved performance on Fidelity mode Fixed rare crash around hovering over the map Fixed issue with wind causing distortion and stretching of world assets Fixed a rare occurrence with material swapping Fixed a rare crash with map assets state Fixed Rare crash occurring with in-game world events Fixed a memory leak with global lighting system HL-313 Fixed a crash when trying to solve a Flying Cabinet



Transfeindlichkeit bei J.K. Rowling: Der Erfolg von Hogwarts Legacy kommt indirekt Harry Potter-Autorin J.K. Rowling zu Gute, die durch bestehende Verlagsrechte und den damit einhergehenden Verkauf der Bücher partizipiert. Rowling fällt weiter aktiv durch Anti-LGBTQIA+-Rhetorik auf und unterstützt aktiv die Anti-Trans-Politik in UK. Wollt ihr euch näher über die Thematik informieren, findet ihr hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Kontroversen um Hogwarts Legacy.

Falls ihr weitere technische Probleme und Bugs melden wollt, könnt ihr das auf der Support-Seite von Warner Games tun. Dort könnt ihr auch alle erschienenen Patch Notes nachlesen und einsehen, welche Probleme bereits bekannt sind und woran aktuell gearbeitet wird.

Hogwarts Legacy erschien am 10. Februar 2023 für PS5, Xbox Series X/S und PC. Die Versionen für PS4 und Xbox One folgen am 4. April. Auf der Nintendo Switch können wir dagegen erst am 25. Juli loszaubern.