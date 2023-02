Hogwarts Legacy: Wasserwegerich und Knollenblätterpilz finden

In Hogwarts Legacy stoßen wir in einigen Questsbeschreibungen immer wieder auf den Begriff 'Wasserwegerich und Knollenblätterpilz' (auf Englisch: Dogweed and Deathcap). Zu Beginn ist nicht unbedingt klar, was damit gemeint ist. Hier klären wir, um was sich bei Wasserwegerich und Knollenblätterpilz handelt und wie ihr es findet.

Was ist Wasserwegerich und Knollenblätterpilz?

Auch wenn es so klingen mag, sind mit Wasserwegerich und Knollenblätterpilz keine Zutaten gemeint, die ihr beschaffen müsst. Stattdessen handelt es sich dabei um einen Zauberladen für magische Gewächse und Samen. Er wird von Beatrice Green betrieben und befindet sich im Norden von Hogsmeade.

Wichtig für Quests: Das Geschäft dient nicht einfach nur zum Auffüllen unserer Vorräte, sondern wir im Rahmen einiger Quests auch explizit als hilfreiche Anlaufstelle erwähnt. Beispielsweise müssen wir für Professor Garlick (Aufgabe 1) Alraunen und Venemosa Tentacula beschaffen und testen.

Fundort von Wasserwegerich und Knollenblätterpilz

Das Geschäft befindet sich in Hogsmeade, dem magischen Dorf nördlich von Hogwarts. Befindet ihr euch im Ortskern, müsst ihr über die Brücke im Norden laufen, ein paar Stufen hoch und dann steht ihr auch schon vor dem Gebäude mit der englischen Aufschrift 'Dogweed and Deathcap'.

Wo? im Norden von Hogsmeade

im Norden von Hogsmeade Schnellreisepunkt (Flohflamme): Nord-Hogsmeade

Das Sortiment des Zaubergeschäfts

Bei Beatrice gibt es magische Gewächse und die dazu passenden Samen. Während der eine Teil des Sortiments für den Einsatz im Raum der Wünsche geeignet ist, handelt es sich bei den Kampfwerkzeugen um ausgewachsene magische Pflanzenwesen, die uns im Kampf unterstützen.

Samenpäckchen

Chinesischer Kaukohl Samen: Zum Anpflanzen in großen Töpfen (600 Galleonen)

Zum Anpflanzen in großen Töpfen (600 Galleonen) Alraunensamen: Zum Anpflanzen in kleinen Töpfen (800 Galleonen)

Zum Anpflanzen in kleinen Töpfen (800 Galleonen) Venemosa Tentacula Samen: Zum Anpflanzen in großen Töpfen (1.050 Galleonen)

Für den Raum der Wünsche

Dünger: Steigert Ertrag der eingetopften Pflanzen im Raum der Wünsche (300 Galleonen)

Kampfwerkzeuge

Chinesischer Kaukohl: Greift Gegner in der Nähe an (300 Galleonen)

Greift Gegner in der Nähe an (300 Galleonen) Alraune: Betäubt und verletzt Gegner mit seinem Schrei (500 Galleonen)

Betäubt und verletzt Gegner mit seinem Schrei (500 Galleonen) Venemosa Tentacula: Schießt Säure auf Gegner (600 Galleonen)

