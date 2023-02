Hogwarts Legacy: So knackt ihr Schlösser und verbessert Alohomora

Mit Zauberei in Hogwarts Legacy ist alles möglich. Fliegen, Gegner in explodierende Fässer verwandeln und mit Einhornhaaren Flüche auf Kleidung legen. Nur rostige, alte Schlösser scheinen eine unüberwindbare Hürde zu sein. Zumindest bis ihr dem Hausmeister der Schule ein wenig helft.

So lernt ihr Alohomora

Nachdem ihr die erste Prüfung hinter euch gebracht habt, wird eine der Hauptquests euch näher mit Mr. Moon bekanntmachen. Der Hausmeister von Hogwarts hat ein Problem. Überall in der Welt sind kleine Statuen aufgetaucht. Die Demiguise bewachen blaue Monde, die ihr nur in der Nacht an euch nehmen könnt.

Dies startet die Questreihe “Der mondbesessene Hausmeister”, in der ihr ihm die Monde der Demiguise-Statuen bringen sollt. Dafür lehrt er euch “Alohomora”, den Zauberspruch zum Öffnen von Schlössern. Anfangs reicht das erst einmal nur für Schlösser der Stufe 1. Wollt ihr den Zauber verbessern, dann müsst ihr ihm erst neun und dann 13 Monde bringen.

Insgesamt sind 30 der Sammelobjekte überall in der Welt versteckt. Wie ihr seht, braucht ihr nicht alle Demiguise, um den besten Alohomora-Zauber zu lernen und damit die Questreihe zu beenden, sondern nur 22. Für die restlichen bekommt ihr aber eine Trophäe.

Wie ihr wirklich alle Demiguise einsacken könnt, verraten wir euch hier:

Hogwarts Legacy So findet ihr alle 30 Demiguise-Statuen

So funktioniert das Öffnen von Schlössern

Wenn ihr zum ersten Mal ein Schloss öffnen sollt, könnte es sein, dass ihr erstmal gar nicht wisst was ihr tun sollt. Denn das ganze Interface ist sehr viel komplizierter als es eigentlich sein müsste.

Mit den beiden Sticks des Controllers bewegt ihr die farbigen Funken unabhängig voneinander. Der rote Funken dreht die innere Scheibe und der grüne die große Außenscheibe. Die Löcher in den Scheiben selbst spielen für das Minispiel übrigens gar keine Rolle. Sie sind nur zur Zierde da.

Bewegt die Sticks einfach so lange vorsichtig im Kreis, bis der Controller anfängt zu vibrieren und die Zahnräder sich bewegen. Ist die gründe Scheibe an der richtigen Position, dann bewegen sich alle Teile unten rechts. Ist die rote an der richtigen Position, dann sind die inneren Zahnräder in Bewegung. Haltet dann beide Sticks so lange an der richtigen Stelle, bis das Schloss aufgeschnappt ist.

Das Spiel bleibt übrigens vollkommen gleich, auch wenn ihr schwerere Schlösser angeht.