Horizon Forbidden West: Alle Hauptmissionen der Kampagne in der Übersicht

In Horizon Forbidden West verschlägt es Aloy in den namensgebenden Verbotenen Westen, in dem sie sich auf die Suche nach der Ursache einer neuen Bedrohung für die Welt macht. Dabei trifft sie natürlich auf etliche Maschinenwesen, Volksstämme und Charaktere, von denen manche sogar zu Freund*innen werden.

Die Kampagne des Spiels gliedert sich in mehrere große Hauptmissionen auf, die euch nach und nach durch das Spiel und vor allem auch die Spielwelt führen, von der ihr nach und nach immer neue Teile und Bereiche bereist und erkundet.

Gesamtzahl der Hauptmissionen: 17

Nachfolgend findet ihr eine Liste sämtlicher Hauptmissionen in Horizon Forbidden West, anhand derer ihr ablesen könnt, wie weit ihr schon in der Kampagne vorangekommen seid. Die Main Quests sind dabei in chronologischer Reihenfolge geordnet. Achtung, die Titel der Hauptmissionen können bereits kleinere Spoiler enthalten!

Alle Hauptmissionen von Horizon Forbidden West

Missionsname Empfohlene Stufe Griff nach den Sternen 3 Die Spitze des Speers 4 An den Rand des Abgrunds 5 Die Gesandtschaft 7 Tor des Todes 10 Die sterbenden Lande 15 Der zerbrochene Himmel 17 Das Auge der Erde 17 Die Kulrut 18 Die Wiege des Echos 20 Das Meer aus Sand 22 Samen der Vergangenheit 24 Faros Grab 26 GEMINI 30 Mehr bleibt nicht 31 Die Flügel der Zehn 32 Singularität 35

Wichtig! Jede der Hauptmissionen hat eine gewisse Stufen-Empfehlung. Zum Zeitpunkt, zu dem ihr eine bestimmte Main Quest angehen wollt, solltet ihr also im Idealfall diese Stufe erreicht haben. Aus eigener Erfahrung können wir sagen, dass ihr dieser Empfehlung Folge leisten solltet. Zwar sind Missionen auch unterlevelig zu schaffen, allerdings zum Teil deutlich schwerer als mit dem entsprechenden Empfehlungsrang.

Nebenaufgaben notwendig: Gerade die später empfohlenen Stufen sind durch das reine Abklappern der Hauptmissionen nicht zu erreichen. Stellt euch also darauf ein auch einige der zahlreichen Nebenmissionen oder -aufgaben im Spiel zu erledigen, wenn ihr entsprechenden Level erreichen wollt.

So lange dauert die Story von Horizon Forbidden West

Spielzeit: Natürlich ist es bei einem Open World-Spiel schwierig, eine durchschnittliche Spielzeit für die Bewältigung der Main Quest zu bestimmen. Mindestens 30 Stunden könnt ihr allerdings einplanen.

Horizon Forbidden West erscheint am 18. Februar 2022 für die PS5 und die PS4. Der Titel ist das zweite Spiel im Horizon-Franchise und der Nachfolger von Horizon Forbidden West, das von Guerilla Games Anfang 2017 veröffentlicht wurde.