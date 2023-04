Im DLC-Abenteuer Burning Shores hat Aloy neue Tricks drauf.

Am 19. April bricht Aloy in die Burning Shores auf. Genauer gesagt: Der DLC zu Horizon Forbidden West führt uns in die lavadurchströmten Ruinen von Los Angeles. Dort treffen wir auf neue Maschinen, von denen zumindest eine bereits bekannt ist. Jetzt haben wir erfahren, dass Aloy auch noch neue Tricks beherrscht, um sich ihnen zu stellen.

Aloy bekommt neue Finisher Moves spendiert

Entwicklerstudio Guerrilla Games hat auf Twitter einen neuen Clip aus der Erweiterung gezeigt und dazu die wichtigste Info in zwei Sätzen verraten:

Ausgeknockte Maschinen haben keine Chance! Meistere neue Fähigkeiten und sei bereit, deine Feinde auf neue, aufregende Art anzugehen.

Im Video werden ganz neue Finisher Moves gezeigt, die wir vorher noch nicht gesehen haben. Bisher konnte Aloy sich bereits an Maschinen anschleichen und sie beispielsweise aus dem hohen Gras mit kritischen Angriffen attackieren. Mitten im wuseligen Kampfgeschehen, nachdem die Feinde sie bereits entdeckt hatten, war das aber nicht möglich.

Zunächst mal drischt Aloy im Video auf die übliche Weise auf die Maschinen ein. Hat sie genug Schaden zugefügt oder sie anders zu Fall gebracht, gehen diese zu Boden und ermöglichen es ihr, in die Luft zu springen und stylische Finisher auszuführen. Diese funktionieren mit kleinen QuickTime-Events: Die entsprechende R1-Taste wird angezeigt und muss offenbar im richtigen Timing gedrückt werden.

Auch neue Maschinen sind dabei

Die neue Maschine, die auch gleich als Reittier für Aloy fungiert, wurde ebenfalls auf Twitter geteilt. Der Wasserflügel ähnelt dem Sonnenflügel, mit dem Unterschied, dass er nicht nur fliegen, sondern auch samt Aloy abtauchen kann. Im oben verlinkten Artikel könnt ihr einen Blick auf ihn werfen.

Imn den Burning Shores auf seinen Rücken steigen könnt ihr aber nur, falls ihr das Hauptspiel auf der PS5 besitzt, denn die Last Gen wird nicht mehr mit dem DLC bedient. Außerdem müsst ihr zunächst die Story durchspielen.

