Der Horizon Forbidden West-DLC Burning Shores kommt zwar mit Gold- und Silber-Trophäen, aber ohne Platin.

Wer Horizon Forbidden West durchgespielt hat, kann sich ab heute in die neuen Abenteuer des Burning Shores-DLCs stürzen. Der erscheint nur noch für PS5 (nicht mehr für PS4) und bietet auch wieder einige Herausforderungen. Deren Abschluss wird wie gewohnt mit Edelmetall-Trophäen belohnt (virtuellen, versteht sich). Aber die wichtigste davon fehlt.

Horizon Forbidden West: Burning Shores kommt ohne Platin-Trophäe

Darum geht's: Horizon Forbidden West wird heute durch einen umfangreichen Bezahl-DLC erweitert. Der bringt eine komplett neue, ziemlich große Region, neue Maschinen, zusätzliche Accessibility-Optionen und vieles mehr ins Spiel. Hier könnt ihr den Trailer sehen:

Horizon Forbidden West: Burning Shores - Launch-Trailer gibt einen Ausblick auf das Spiel

Die Trophäen-Liste ist da: Mit dem DLC für Horizon Forbidden West wurden jetzt auch die Trophäen veröffentlicht, die wir freischalten können.

Bronze:

Die Auferstehung entdeckt : Die vermissten Quen gefunden und Londras Plan, die Erde zu verlassen, aufgedeckt.

: Die vermissten Quen gefunden und Londras Plan, die Erde zu verlassen, aufgedeckt. Londra konfrontiert : Londras wahre Pläne für die Quen aufgedeckt und Seykas Schwester gerettet.

: Londras wahre Pläne für die Quen aufgedeckt und Seykas Schwester gerettet. Den Quen geholfen : Den Quen von Flotten-Ende geholfen, unbezahlbares Wissen zu bergen und die Gefangenen zu befreien.

: Den Quen von Flotten-Ende geholfen, unbezahlbares Wissen zu bergen und die Gefangenen zu befreien. Brimglanz genutzt : Brimglanz nutzen, um 1 Outfit und 1 Waffe zu kaufen.

: Brimglanz nutzen, um 1 Outfit und 1 Waffe zu kaufen. Kern von Brutstätte-THETA überbrückt : Den Kern von Brutstätte-THETA erreicht und seine Informationen erlangt.

: Den Kern von Brutstätte-THETA erreicht und seine Informationen erlangt. Elite-Spule oder -Gewebe ausgerüstet : Eine Waffe mit einer Elite-Spule oder ein Outfit mit einem Elite-Gewebe ausgerüstet.

: Eine Waffe mit einer Elite-Spule oder ein Outfit mit einem Elite-Gewebe ausgerüstet. Alle neuen Maschinen gescannt : In Burning Shores jeder neuen Maschinenart begegnet und sie mit dem Fokus gescannt.

: In Burning Shores jeder neuen Maschinenart begegnet und sie mit dem Fokus gescannt. Greifschlag bei Maschinen angewandt : Greifschlag bei 5 verschiedenen Maschinen angewandt.

: Greifschlag bei 5 verschiedenen Maschinen angewandt. Gallbäuche und Stachelbruten erledigt : 5 Gallbäuche und 50 Stachelbruten erledigt.

: 5 Gallbäuche und 50 Stachelbruten erledigt. Maschinen beim Gleiten erledigt : Beim Gleiten 5 Maschinen mit dem Phantomhandschuh erledigt.

: Beim Gleiten 5 Maschinen mit dem Phantomhandschuh erledigt. „Dinos in Zahlen“-Quiz abgeschlossen : Alle Pangäa-Figuren erlangt und das „Dinos in Zahlen“-Quiz abgeschlossen.

: Alle Pangäa-Figuren erlangt und das „Dinos in Zahlen“-Quiz abgeschlossen. Schatz der Stöberer erlangt : Alle Stöberer-Gegenstände erlangt und ihren Schatz ausgegraben.

: Alle Stöberer-Gegenstände erlangt und ihren Schatz ausgegraben. Alle Luftaufnahmen erlangt : Alle Luftaufnahmen entdeckt und abgeschlossen.

: Alle Luftaufnahmen entdeckt und abgeschlossen. Stufe 60 erreicht: Spielerstufe 60 erreicht.

Silber:

Phantomhandschuh verbessert : Den Phantomhandschuh vollständig verbessert.

: Den Phantomhandschuh vollständig verbessert. Alle neuen Fertigkeiten erlernt : Alle neuen Fertigkeiten in Burning Shores erlernt.

: Alle neuen Fertigkeiten in Burning Shores erlernt. Londra und seinen Horus besiegt: Den aktivierten Horus besiegt und Londras Pläne durchkreuzt.

Gold:

Alle Quests abgeschlossen: Alle Haupt- und Nebenquests in Burning Shores abgeschlossen.

Keine Platin?! Wie ihr seht, gibt es im Burning Shores-DLC für Horizon Forbidden West keine Platin-Trophäe. Die Gold-Errungenschaft kommt am ehesten an das heran, was normalerweise eine Platin wäre.

Es gibt zwar bei den meisten DLCs keine Platin-Trophäen (was viele Jäger*innen sicher kritisch sehen). Aber in diesem Fall wirkt das schon besonders enttäuschend. Vor allem, weil Burning Shores so riesig ausfällt und weil es für das New Game Plus zum Beispiel eine eigene Platin gibt.

Wie steht ihr zur fehlenden Platin? Hättet ihr euch gern auch noch diesen Kelch geholt oder juckt euch das eher nicht?