Horizon Forbidden West bekommt vielleicht eine Erweiterung und Sylens hats verraten

Mit Horizon Forbidden West erschien im vergangenen Februar Aloys zweites großes Open World-Abenteuer für die PS5 und PS4. Darin verschlägt es die rothaarige Protagonistin in den namensgebenden Verbotenen Westen, um die Ursache für eine mysteriöse Seuche zu finden. Und auch, wenn dieses Abenteuer natürlich zu einem Abschluss kam, gibt es nun einen ersten Hinweis darauf, dass wir zukünftig mit einer Erweiterung zu Forbidden West rechnen können.

Was ist das für ein Hinweis? Schauspieler Lance Reddick, der im Spiel den undurchschaubaren Sylens verkörpert, setzte einen Tweet ab, in dem er erwähnt, dass er "hart in einer Session für Horizon Forbidden West arbeitet". Dazu postete er ein Video, das sein Gesicht mit kleinen Punkten zeigt, die normalerweise beim Motion Capturing-Verfahren eingesetzt werden.

Mittlerweile wurde der Tweet wieder gelöscht, im Netz gibt es allerdings Screenshots davon:

Was für eine Erweiterung von Forbidden West sprechen könnte

Auch wenn der Tweet eine Erweiterung für das Open World-Spiel nicht explizit erwähnt, liegt diese Schlussfolgerung dennoch nahe, da offenbar komplett neue Zwischensequenzen für das Spiel aufgenommen werden.

Eine große Erweiterung für ein Horizon-Spiel wäre zudem nichts ungewöhnliches. Auch der erste Teil Zero Dawn bekam mit The Frozen Wilds einen umfangreichen DLC, der nicht nur ein neues Gebiet einführte, sondern auch locker die Klasse des Hauptspiels halten konnte. Da Entwickler Guerilla also gute Erfahrungen mit diesem System gemacht hat, wäre eine ähnliche Herangehensweise auch bei Forbidden West denkbar.

Und schließlich gibt es schon im Hauptspiel einige Hinweise darauf, dass Forbidden West zukünftig mit DLC-Inhalten erweitert wird. So finden sich beispielsweise Hinweise auf versteckte Areale wie die "Burning Shores", die bislang allerdings nicht erreichbar sind.

Auch wenn es also einige Hinweise auf einen DLC gibt, ist dieser bislang noch nicht bestätigt. Und auch der Tweet von Lance Reddick könnte natürlich irgendeine andere Bedeutung haben, es könnte etwa um eine wie auch immer geartete Adaption von Forbidden West gehen.

Bis zu einem möglichen Erweiterung dürfte es ohnehin noch ein bisschen dauern. Wenn ihr Forbidden noch nicht gespielt haben solltet, sei euch das ausdrücklich empfohlen, denn gerade technisch zeigt der Titel, was die PS5 auf und im Kasten hat. Alle wichtigen Infos zum Spiel findet ihr im Test zu Horizon Forbidden West von Linda.

Glaubt ihr an eine Erweiterung für Forbidden West?