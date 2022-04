Horizon Forbidden West-Trick macht das Farmen von Fertigkeitspunkten kinderleicht

In Horizon Forbidden West muss sich Heldin Aloy wilden Maschinenwesen stellen und ist dabei auf sich allein gestellt. Umso wichtiger ist es, dass sie neue Fertigkeiten lernt, mit denen sie sich besser gegen ihre Gegner behaupten kann.

Ob als Kriegerin, Fallenstellerin oder Jägerin – mithilfe der sechs Skilltrees können wir Aloy das beibringen, was sie zum Überleben im Verbotenen Westen braucht. Trotz des Beendens aller Streitspiele und Aufträge haben viele von uns das Problem, dass die Fertigkeiten nicht voll ausgeschöpft werden konnten.

Doch mit einem bestimmten Trick wird es kinderleicht, die Fertigkeitspunkte in Windeseile zu farmen. GamePro-Leser Uwe (herzlichen Dank!) hat uns auf einen Glitch aufmerksam gemacht, mit dem das Problem innerhalb kürzester Zeit behoben sein sollte.

Die Arena verschenkt Fertigkeitspunkte

Wie funktioniert der Trick? Um den Glitch nutzen zu können, müssen wir das Spiel komplett beendet haben und zum Schnellreisepunkt „Der Schlund der Arena“ reisen. Beim NPC Kalla, der vor der Arena steht, wählen wir die allerletzte Herausforderung aus.

Dazu müssen wir unter dem legendären Herausforderungs-Set die Herausforderung „Spitzenprädatoren“ aussuchen, in der wir einen Spitzen-Versenger und einen Spitzen-Donnerkiefer besiegen müssen. YouTuber Linus Wilson zeigt uns, wie das geht:

Es ist dabei egal, auf welchem Schwierigkeitsgrad wir die Herausforderung starten. Um also möglichst schnell an die Fertigkeitspunkte zu kommen, sollten wir die Herausforderung im Story-Modus beginnen. Die einzige Voraussetzung ist, dass wir 250 Metallscherben in unserem Besitz haben. Die Anfangssequenz kann dabei übersprungen werden.

Und dann? Nachdem wir die Gegner besiegt haben, müssen wir im „Herausforderung abgeschlossen“-Bildschirm die Dreieckstaste drücken, um die Herausforderung erneut zu versuchen.

Achtung: Die erneut abgespielte Anfangssequenz darf dieses Mal nicht übersprungen werden!

Sobald wir Aloy wieder sehen, müssen wir im Menü auf „Beenden“ gehen, um ins Hauptmenü zu gelangen. Von dort wählen wir „Fortfahren“ aus, um wieder ins Spiel zu kommen. Im Anschluss finden wir uns vor der Arena wieder, allerdings mit einem Fertigkeitspunkt mehr als sonst.

Kinderleichter Trick für die Unendlichkeit

Klappt der Trick nur einmal? Der Trick kann beliebig oft wiederholt werden. Es sind lediglich die 250 Metallscherben für jeden Durchgang vonnöten. Wir sollten allerdings daran denken, zwischendurch am Lagerfeuer zu speichern, falls mit dem Trick etwas schiefgehen sollte.

Das Ganze funktioniert auch noch nach dem erst kürzlich veröffentlichten Patch 1.11. Es bleibt allerdings unklar, ob Guerilla diesen Glitch in Zukunft mit Updates aus dem Spiel entfernen wird. Wir sollten also nicht allzu lange warten, um die Fertigkeitspunkte zu farmen.

Es bleibt unklar, wann der nächste Patch kommt und ob er den Glitch aus dem Spiel entfernt. Um ganz sicher zu gehen, dass der Trick weiterhin erhalten bleibt, sollten wir die automatische Update-Funktion deaktivieren, bis wir alle Fertigkeitspunkte beisammenhaben.

