Horizon Forbidden West: In Patch 1.11 verbirgt sich eine absurde Aufforderung

Horizon Forbidden West hat im neuesten Update wieder jede Menge Änderungen spendiert bekommen. Patch 1.11 liefert dabei wieder zahlreiche Bug-Fixes und die üblichen Quality-of-Life-Verbesserungen für Balancing und Performance.

Beim Blick in die Patch Notes fällt aber besonders ein Punkt auf. Nicht etwa, weil er eine große Änderung am Spiel vornimmt, sonder weil... er uns zum Karaoke-Singen auffordert?

Sing-Along in Horizon Forbidden West

Konkret lautet die Änderung "Für den Text des Titelsongs "In The Flood" wurden Untertitel hinzugefügt. Zeit für eine Karaoke-Session!" Tatsächlich spielt das Lied ziemlich am Anfang von Horizon Forbidden West in einer knapp dreiminütigen Introsequenz. Hier haben wir tatsächlich nichts anderes zu tun als der Musik zu lauschen und Aloy bei ihrer Reise zuzusehen. Eigentlich eine perfekte Gelegenheit, um mitzusingen, wie sich wohl auch die Entwickler*innen dachten.

Hinter der eher putzigen Aufforderung verbirgt sich aber natürlich auch ein Accessibility-Feature. Besonders für gehörgeschädigte Menschen sind Untertitel wichtig und bei der Musik fehlten diese bisher.

Patch 1.11 bufft legendäre Waffen

Neben der Aufforderung zum Karaoke-Singen liefert Update 1.11 natürlich auch noch weitere Verbesserungen. Wollt ihr euch selbst einen Überblick darüber verschaffen, was alles neu ist, findet ihr hier die kompletten englischen Patchnotes:

So wurden wieder zahlreiche Bugs gefixt, die den Fortschritt von Missionen behinderten und die Performance und Stabilität verbessert. In den HUD-Einstellungen können nun außerdem Questmarker jetzt komplett verborgen werden. Auch der wenig geliebte Nerf legendärer Waffen wurde rückgängig gemacht, was viele Fans besonders freuen dürfte.

