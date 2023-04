Horizon Forbidden West-Fan wird nach 150 Stunden mit 'umwerfender' Attacke überrascht

Einige Maschinen haben überraschende Moves drauf.

Um sich auf den nahenden Release des Burning Shores-DLCs vorzubereiten, tauchen viele Spieler*innen wieder in die Welt von Horizon Forbidden West ein. Auch nach unzähligen Spielstunden entdecken Fans neue Dinge, die ihnen zuvor nicht aufgefallen sind.

Ein Spieler hat nun einen neuen Angriff einer Maschine kennengelernt, die er erst nach über 150 Spielstunden entdeckte. Vielleicht geht es euch ähnlich wie ihm. Er zeigt uns, wozu die Gegner fähig sind.

Maschinen setzen Lasso-Angriff ein

Um welche Attacke geht es? In dem Clip ist zu sehen, wie sich Aloy in einen Kampf mit Maschinen stürzt. Nachdem sie an der einen Maschine einen Finisher einsetzt, wird sie plötzlich von einem Sprungschläger geschnappt.

Der Gegner zieht Aloy mit einer Art Energie-Lasso zu sich ran und tritt sie dann zu Boden. Den dazugehörigen Clip seht ihr hier:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Der Ersteller des Videos dachte zunächst, dass es sich dabei um eine Todessequenz handelt. Er ist nicht der einzige, der erst nach so langer Spielzeit von diesem Angriff überrascht wurde. Viele berichten, dass sie diese Attacke zum ersten Mal sehen.

Wann die Attacke eingesetzt wird, scheint zufällig zu sein. Der Sprungschläger setzt seinen Angriff beispielsweise nur ein, wenn seine „Cargo Claw“ leer ist. Deshalb kann es sein, dass viele Spieler*innen diese Attacke verpasst haben.

Ein User hat den Angriff beispielsweise schon nach 80 Stunden Spielzeit erlebt, andere haben die Attacke auch nach über 200 Spielstunden noch nicht gesehen.

Weitere Kommentierende erzählen, dass sie ein ähnliches Erlebnis mit anderen Maschinen hatten und tauschen sich über ihre Erfahrungen aus. Auch die Kletterkiefer, Frostklauen, Feuerklauen und sogar die Regalla können Aloy greifen und sie so festhalten. Doch nicht alle Spielenden haben diese Angriffe in ihrem Durchlauf erlebt.

Nicht jede Maschine besitzt einen solchen Spezialangriff. Doch das Video zeigt, dass die Welt von Horizon Forbidden West mit viel mehr Details gespickt ist als wir zunächst vermutet haben.

Habt ihr ähnliche Erfahrungen mit solchen Maschinenangriffen gemacht?