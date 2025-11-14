Nein, das Horizon-MMO Steel Frontiers ist nicht das Multiplayer-Horizon von Guerilla Games, sagt Jason Schreier

Neben einem MMO bekommen wir wohl noch ein anderes Multiplayer-Abenteuer in der Welt von Horizon.

Schon seit 2023 spricht Guerrilla Games davon, die Horizon-Reihe zu erweitern – darunter ein Multiplayer-Titel, der euch gemeinsam ins prähistorische Techno-Universum schicken soll.

Nun ist ein erster offizieller Trailer zum neuen NCSoft-MMO Steel Frontiers erschienen. Doch sofort tauchte die Frage auf: Ist das das Multiplayer-Projekt, von dem Guerrilla gesprochen hat?

Guerrillas nächstes großes Projekt

Nicht, wenn es nach Bloomberg-Reporter Jason Schreier geht. Er meldete sich kurz nach dem Trailer zu Wort und stellte auf BlueSky klar, dass das Guerrilla-Projekt komplett losgelöst von Steel Frontiers ist.

2:53 Horizon Steel Frontiers - Das Horizon MMORPG zeigt erstes Gameplay

Autoplay

Laut ihm arbeitet Guerrilla intern weiterhin an einem eigenen Multiplayer-Spiel – und das soll sogar das nächste große Projekt des Studios sein.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von BlueSky, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. BlueSky-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von BlueSky angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum BlueSky-Inhalt

Schreiers Infos gelten wie immer als gut fundiert, da er auf zahlreiche interne Quellen aus der Industrie zurückgreifen kann.

Was könnte uns erwarten?

Konkrete Details gibt es nicht – abgesehen von einer Aussage des Studios aus April 2023:

Wir haben volles Vertrauen in unsere neue Führung, die Guerrilla in eine glänzende Zukunft führen und die Welt von Horizon mit Aloys nächstem Abenteuer und unserem aufregenden Online-Projekt erweitern wird.

Daraus lassen sich zumindest ein paar Punkte ableiten:

Aloys nächstes Abenteuer und der Multiplayer werden getrennt genannt. Das spricht sehr deutlich dafür, dass wir hier nicht einfach einen Koop-Modus für Horizon 3 bekommen, sondern ein eigenes Spiel.

Im Gegensatz zu Steel Frontiers dürfte Guerrillas Projekt auch für die PS5 erscheinen. Das Studio gehört Sony – ein PlayStation-Release ist also extrem wahrscheinlich.

Ein zweites MMO ist unwahrscheinlich. Zwei große Online-Projekte derselben Marke würden sich gegenseitig Konkurrenz machen.

Was bedeutet das für Horizon 3?

Dass der Multiplayer intern als "nächstes großes Projekt" gilt, wirft natürlich Fragen zur Zukunft von Aloys Hauptreihe auf.

Guerrilla gehört zwar zu den größten europäischen Studios, aber zwei AAA-Projekte parallel bleiben selbst für große Teams anspruchsvoll. Wenn der Multiplayer aktuell Priorität hat, könnte Horizon 3 also noch auf sich warten lassen.

Was denkt ihr: Was könnte Guerillas Multiplayer-Projekt im Horizon-Universum werden?