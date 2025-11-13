Horizon Steel Frontiers - Das Horizon MMORPG zeigt erstes Gameplay

Die Horizon Zero Dawn-Reihe bekommt ein eigenes MMORPG spendiert, das auf den Namen Horizon Steel Frontiers hört. Allerdings spielt ihr hier nicht Aloy, sondern erstellt euch einen eigenen Charakter, mit dem ihr die Open World erkundet. Der erste Gameplay-Trailer zeigt bereits Teile der Spielwelt und Kämpfe gegen die Maschinenmonster.

Das Spiel erscheint für Mobile und PC und wird von NCSOFT entwickelt. Einen konkreten Releasetermin gibt es noch nicht.