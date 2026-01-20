LEGO veröffentlicht überraschend 4 Sets, die bisher nur Schulen und Lehrer kaufen konnten - und sie sind ab sofort verfügbar

LEGO hat zwar ein riesiges Aufgebot an Modellen, trotzdem sind nicht alle Sets für jeden verfügbar. Und damit meinen wir nicht nur, dass viele Sets früher oder später aus dem Sortiment wandern. Reihen wie etwa LEGO Education sind beispielsweise ausschließlich für Schulen und Lehrkräfte gedacht – oder waren es zumindest bisher.
Diese vier neuen LEGO-Sets sind ab sofort verfügbar
Ab sofort ändert sich das nämlich. Wie zuvor schon geleakt war und jetzt von LEGO frisch enthüllt wurde, werden vier der Sets nämlich auch im allgemeinen Handel landen und dann für alle zu kaufen sein. Und tatsächlich müssen wir uns auch gar nicht gedulden, denn alle Modelle sind ab sofort verfügbar.
Was steckt hinter LEGO Education? Die Sets sind für Kinder ab 7 Jahren gedacht und sollen spielerisches Lernen anregen. Dabei sollt ihr zuerst die Modelle nach Anleitung bauen und basierend darauf dann kleine, "wissenschaftliche" Experimente durchführen. Thematisch geht es dabei um Naturwissenschaft, die Tierwelt oder den Weltraum.
Hier könnt ihr euch das ganze auch in einem kurzen Video anschauen:
Diese vier Sets sind ab sofort in LEGO-Stores und auf der offiziellen LEGO-Webseite verfügbar:
LEGO Naturwissenschaften Set Antarktis-Tiere
- Alter: 7+
- UVP: 49,99 EUR
- Elemente: 461
- Produktnummer: 45201
LEGO Naturwissenschaften Set Mondmission
- Alter: 8+
- UVP: 49,99 EUR
- Elemente: 519
- Produktnummer: 45200
LEGO Naturwissenschaften Set Marsmission
- Alter: 9+
- UVP: 99,99 EUR
- Elemente: 933
- Produktnummer: 45202
LEGO Education Naturwissenschaften Set Arktis-Tiere
- Alter: 9+
- UVP: 99,99 EUR
- Elemente: 1.134
- Produktnummer: 45203
Was ist mit den restlichen LEGO Education Sets? Die bleiben vorerst Schulen und Bildungseinrichtungen vorbehalten. Erst vor Kurzem hat LEGO dafür ein neues Lernset mit Fokus auf Naturwissenschaften, Informatik und künstliche Intelligenz vorgestellt. Ob auch die irgendwann in den heimischen Kinderzimmern landen werden, bleibt erstmal abzuwarten.
