LEGO veröffentlicht überraschend 4 Sets, die bisher nur Schulen und Lehrer kaufen konnten - und sie sind ab sofort verfügbar

Hier seht ihr ein wenig von den vier LEGO Education-Sets, die jetzt für alle erhältlich sind. (Bild: LEGO)

LEGO hat zwar ein riesiges Aufgebot an Modellen, trotzdem sind nicht alle Sets für jeden verfügbar. Und damit meinen wir nicht nur, dass viele Sets früher oder später aus dem Sortiment wandern. Reihen wie etwa LEGO Education sind beispielsweise ausschließlich für Schulen und Lehrkräfte gedacht – oder waren es zumindest bisher.

Diese vier neuen LEGO-Sets sind ab sofort verfügbar

Ab sofort ändert sich das nämlich. Wie zuvor schon geleakt war und jetzt von LEGO frisch enthüllt wurde, werden vier der Sets nämlich auch im allgemeinen Handel landen und dann für alle zu kaufen sein. Und tatsächlich müssen wir uns auch gar nicht gedulden, denn alle Modelle sind ab sofort verfügbar.

1:22 Lego zeigt im Trailer die ersten Pokémon-Sets, die vor allem für erwachsene Fans sein sollen

Autoplay

Was steckt hinter LEGO Education? Die Sets sind für Kinder ab 7 Jahren gedacht und sollen spielerisches Lernen anregen. Dabei sollt ihr zuerst die Modelle nach Anleitung bauen und basierend darauf dann kleine, "wissenschaftliche" Experimente durchführen. Thematisch geht es dabei um Naturwissenschaft, die Tierwelt oder den Weltraum.

Hier könnt ihr euch das ganze auch in einem kurzen Video anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Diese vier Sets sind ab sofort in LEGO-Stores und auf der offiziellen LEGO-Webseite verfügbar:

LEGO Naturwissenschaften Set Antarktis-Tiere

Alter: 7+

UVP: 49,99 EUR

Elemente: 461

Produktnummer: 45201

LEGO Naturwissenschaften Set Mondmission

Alter: 8+

UVP: 49,99 EUR

Elemente: 519

Produktnummer: 45200

So sieht das Mondmission-Set aus. (Bild: LEGO)

LEGO Naturwissenschaften Set Marsmission

Alter: 9+

UVP: 99,99 EUR

Elemente: 933

Produktnummer: 45202

LEGO Education Naturwissenschaften Set Arktis-Tiere

Alter: 9+

UVP: 99,99 EUR

Elemente: 1.134

Produktnummer: 45203

Was ist mit den restlichen LEGO Education Sets? Die bleiben vorerst Schulen und Bildungseinrichtungen vorbehalten. Erst vor Kurzem hat LEGO dafür ein neues Lernset mit Fokus auf Naturwissenschaften, Informatik und künstliche Intelligenz vorgestellt. Ob auch die irgendwann in den heimischen Kinderzimmern landen werden, bleibt erstmal abzuwarten.