Das Horizon MMORPG "Steel Frontiers" ist offiziell und sieht im ersten Gameplay-Trailer ziemlich umwerfend aus - kommt aber nicht auf PS5

Das Horizon Zero Dawn-Franchise bekommt Zuwachs in Form eines Multiplayer-Titels, der ein wenig an Monster Hunter erinnert.

Eleen Reinke
13.11.2025 | 11:30 Uhr

Im Horizon-MMORPG spielen wir nicht Aloy, sondern bauen uns unseren eigenen Charakter.

Schon länger wurde über einen neuen Ableger im Universum von Horizon Zero Dawn gemunkelt, jetzt haben wir Gewissheit: Mit Horizon Steel Frontiers bekommt die Reihe ein eigenes MMORPG, das ein wenig an eine Mischung aus Horizon und Monster Hunter erinnert.

Horizon Steel Frontiers: Das erwartet euch im MMORPG

Zusammen mit der Ankündigung hat das Spiel auch direkt zwei Trailer spendiert bekommen, die bereits erstes Gameplay zeigen. Ihr spielt hier natürlich nicht Aloy, sondern einen komplett neuen Charakter, den ihr euch selbst frei erstellt. Aber schaut euch den Trailer am besten selbst an:

Video starten 2:53 Horizon Steel Frontiers - Das Horizon MMORPG zeigt erstes Gameplay

Zu sehen sind hier bereits ziemlich schicke Teile der Spielwelt, die wir sowohl zu Fuß als auch mit Reitmaschinen erkunden können, die sich allem Anschein nach jederzeit rufen lassen. Auch der Himmelsgleiter ist wieder dabei, mit dem wir uns fliegend fortbewegen.

Der Fokus beim Gameplay scheint aber auf den Kämpfen zu liegen, die auf den ersten Blick direkt an die Monster Hunter-Reihe erinnern – was beim Kampf gegen riesige, tierartige Maschinen durchaus passend wirkt.

Neben dem bekannten Bogen aus den Horizon-Spielen bekommt unser Charakter nämlich auch ein riesiges Schwert (das Großschwert aus Monster Hunter lässt grüßen!), das langsame aber wuchtige Hiebe verteilt und kontern kann. Auch ein paar schnelle Doppelklingen sind bereits kurz im Trailer zu sehen.

Mehr zum Thema
Horizon 3: Was schon über den Forbidden West-Nachfolger bekannt ist - und was nicht
von Tobias Veltin
Horizon 3: Was schon über den Forbidden West-Nachfolger bekannt ist - und was nicht

MMO-typisch kommt jede Waffe anscheinend auch mit eigenen Fähigkeiten, die sich per Knopfdruck auslösen lassen. Und apropos MMO: Horizon Steel Frontiers ist wie schon angerissen kein Singleplayer-Spiel. Hier dürfte also nicht die Story im Fokus stehen. Vielmehr geht es um das gemeinsame Jagen mit anderen Spieler*innen.

Ein zweiter Trailer inklusive Developer-Kommentar zeigt schon ein wenig vom Koop-Gameplay und der Charaktererstellung:

Nicht für PS5: Anders als die Vorlage ist Horizon Steel Frontiers allerdings kein PS5-Exclusive. Tatsächlich kommt es überhaupt nicht für die Sony-Konsole, sondern wird nur für PC und Mobile erscheinen. Das Spiel wird auch nicht von Guerrilla Games entwickelt, sondern von NCSoft.

Gibt es einen Release für Horizon Steel Frontiers? Nein, bislang ist noch kein Release für das Spiel bekannt. Zumindest das gezeigte Gameplay sieht aber bereits ziemlich gut aus, auch wenn es sich um Pre-Alpha-Material handelt.

Was haltet ihr bislang von Horizon Steel Frontiers? Spricht euch das Spiel an oder wollt ihr lieber eine Fortsetzung zu Horizon Forbidden West?

Horizon Forbidden West

Horizon Forbidden West

Genre: Action

Release: 21.03.2024 (PC), 18.02.2022 (PS5, PS4)

