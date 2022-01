Horizon VR: Guerrilla kündigt PSVR2-Abenteuer an - ohne Aloy aber mit neuem Charakter

Sony hat in der Nacht allerlei neue Infos zu PSVR 2, dem neuen Virtual Reality-Headset für die PS5 angekündigt. Doch es gab nicht nur reichlich Infos zu Hardware, auch wurde mit Horizon Call of the Mountain der erste Sony-Titel enthüllt, der von Horizon Zero Dawn-Entwickler Guerrilla zusammen mit dem neuen Sony First Party-Studio Firespite Games entwickelt wird.

Die wichtigsten Infos in Kürze:

neue Hauptfigur

Aloy kommt im Spiel vor

komplett für PSVR 2 entwickelt

Den ersten Trailer zum Spiel könnt ihr euch hier anschauen:

Im Trailer wird aus der Ego-Perspektive eine Bootsfahrt gezeigt. Dass das Spiel komplett auf die First Person-Ansicht setzt ist aktuell zwar noch nicht bestätigt, aber wahrscheinlich. Fans von Horizon wird zudem die Maschine im Trailer bekannt vorkommen. Ein riesiger Langhals überquert majestätisch den Fluss, danach erscheint das Logo und enthüllt leider keine weiteren Infos.

Wann erscheint Horizon Call of the Mountain? Zu einem Release-Fenster gibt es noch keinerlei Infos, auch nicht, ob das Spiel zum Start der PSVR 2 erscheint. Sobald wir weitere Infos von Sony erhalten, werden wir euch darüber informieren.

Es bleibt spannend zu sehen, ob Call of the Mountain auch auf spielerische Innovationen und packendes Action-Gameplay setzt, oder das Spiel mehr ein Visual Showcase für die PSVR 2 ist, wir die meiste Zeit im Boot verbringen und die Landschaft genießen. Auf Twitter spricht Entwickler Guerrilla davon, dass es uns das Spiel erlaubt "mit der Spielwelt auf eine ganz neue Art und Weise zu interagieren". Was das im Detail bedeutet, sollen wir schon bald erfahren.

Neue Infos zu PSVR 2 enthüllt

Dass das Headset erscheint, war bereits bekannt. Jetzt haben wir viele weitere handfeste Infos zu den Specs der PS5-Hardware. Wir wissen unter anderem, dass PSVR 2 auf eine Auflösung pro Auge von 2000x2040 setzt, 90/120hz bietet und folgende weitere Features verbaut hat:

nur ein Kabel

eye tracking

3D Audio

Vibrationen

Das PS5-Headset erscheint zusammen mit zwei PS VR2-Controllern, die gleich dem DualSense auf adaptive Trigger und haptisches Feedback setzen. Weitere Details zur Hardware erfahrt ihr in Kürze auf GamePro.

Wie ist euer erster Eindruck von Horizon Call of the Mountain und PSVR 2?