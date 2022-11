Horizon Call of the Mountain stellt uns Hauptcharakter Ryas näher vor

Der PSVR 2-Exklusivtitel Horizon Call of the Mountain lässt uns erstmals die Welt der Horizon-Reihe aus der Ego-Perspektive erleben. Im Spiel wird das Klettern ein wichtiges Feature sein, mit dem wir uns durch die Spielwelt bewegen.

Somit würde es Sinn machen, wenn der Protagonist, in dessen Rolle wir schlüpfen, ein begabter Kletterer ist. Guerrilla hat sich nun die Zeit genommen und stellt uns den Protagonisten Ryas etwas genauer vor. So können wir uns ein Bild machen, in wessen Haut wir stecken werden.

Trefft Ryas aus Horizon Call of the Mountain

Auf Twitter verrät Guerrilla einige Details zu Ryas. Dabei bekommen wir leider keinen genauen Blick auf sein Äußeres, denn in Horizon Call of the Mountain werden wir ihn aus der First Person-Sicht spielen. So bekommen wir selbst im Spiel wahrscheinlich keinen Eindruck davon, wie sein Gesicht aussieht. Es sei denn, wir sehen es in Spiegelungen oder Reflektionen:

Wer ist Ryas? Der ehemalige Schatten-Carja stammt aus einer wohlhabenden Familie. In seiner Jugend stieg er zum Meister-Kletterer auf, was wohl der Grund dafür ist, dass er in Horizon Call of the Mountain so gut an Wänden entlanghangeln kann.

Durch seine Zeit als Schatten-Carja ist er trainiert im Umgang mit Pfeil und Bogen, wodurch er gut gewappnet ist für den Kampf gegen die Maschinen-Lebewesen. Die Insignien und Markierungen seiner Schatten-Carja-Ausrüstung hat er jedoch entfernt, da er mit dieser Zeit nicht mehr in Verbindung gebracht werden will. Außerdem steht er in Verbindung mit dem jungen Prinz Itamen, den wir bereits aus den Horizon-Titeln kennen.

Hier findet ihr den passenden Trailer zu Horizon Call of the Mountain:

Was sind die Carja? Die Carja sind ein Volk in den Horizon-Spielen, die technisch und wirtschaftlich fortschrittlicher sind als andere Stämme. Ihre Hauptstadt ist Meridian und sie werden vom Sonnenkönig regiert.

Der Starttitel für das PSVR 2-Headset kann ab sofort vorbestellt werden und erscheint am 22. Februar 2023. Unser freier Autor Sebastian konnte bereits einen ersten Eindruck des VR-Titels gewinnen und beschreibt in seiner Preview, was uns mit dem Adventure-Titel erwartet.

Welchen Protagonisten hättet ihr euch für Horizon Call of the Mountain gewünscht? Oder seid ihr mit der Wahl zufrieden?