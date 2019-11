Dass es mit Horizon Zero Dawn weitergeht, ist zwar nicht bestätigt, gilt allerdings als offenes Geheimnis. Nun haben auch die Entwickler von Guerrilla Games einen weiteren Hinweis gestreut, der explizit Horizon in einer Stellenausschreibung erwähnt (via Guerrilla Games).

Das Team ist derzeit auf der Suche nach einem "Technical Vegetation Artist", der sich um die Pflanzenwelt eines kommenden Projektes kümmert. Bereits aus dem ersten Satz der Ausschreibung geht hervor, dass es sich um ein Horizon-Spiel handelt.

"Innerhalb von Guerrilla arbeiten vier Teams daran, die beeindruckenden Umgebungen von Horizon zu erschaffen. Ein Team fokussiert sich auf dichte und atemberaubende Vegetation."

Damit dürfte nun endgültig klar sein, dass es mit Horizon in irgendeiner Form weitergeht. Ob wir eine Fortsetzung, ein Prequel oder etwas ganz Neues bekommen, bleibt abzuwarten.

Es ist nicht das erste Mal, dass es Hinweise auf ein solches Spiel gibt. Bereits im Juli 2019 hatte sich das Studio deutlich vergrößert, was auf die Arbeit an einem großen Projekt hindeutet. Vor wenigen Wochen wurde außerdem bekannt, dass Guerrilla Games mit Motion Capture-Aufnahmen beschäftigt ist. Ein Gerücht zu einem möglichen "Horizon VR" ist ebenfalls im Umlauf.

Mehr zum Thema: