Horizon Zero Dawn-Leak enthüllt Lego-Langhals für Mai 2022

Eine der wenigen friedlichen Maschinenarten in Horizon Zero Dawn sind die Langhälse. Aloy kann auf sie klettern und ihren flachen Kopf als Aussichtsplattform nutzen, um die Karte der näheren Umgebung freizuschalten. Dem Leak eines Spielzeughändlers zufolge könnten es die riesigen Maschinen bald sogar in unser heimisches Wohnzimmer schaffen.

Lego-Langhals für’s heimische Wohnzimmer

Der Online-Händler Wagner‘s hat wohl etwas zu früh eine Lego-Version des Langhals aus Horizon Zero Dawn geteast. Auf der Webseite des Händlers fand sich nämlich kurzzeitig ein Eintrag zu einem neuen Set des Maschinenwesens. Mittlerweile ist der Eintrag wieder offline, doch StoneWars hat ihn auf seiner Seite sichern können.

Der Horizon Zero Dawn Tallneck soll demnach stolze 1.222 Lego-Bausteine umfassen und ist Teil der Gaming-Collection von Lego. Ein Bild zum scheinbar geplanten Set gibt es bisher leider noch nicht, zumindest würde der Langhals (und viele andere der Maschinen aus Horizon) sich aber durch seine Maschinenteile wunderbar für ein Bauset eignen.

Wann soll der Lego-Langhals erscheinen? Der Langhals soll dem Eintrag zufolge im Mai 2022 zu einem Preis von 79,99 Euro erscheinen. Bis allerdings eine offizielle Ankündigung kommt, solltet ihr dieses Datum natürlich mit Vorsicht genießen. Immerhin, damit käme das Lego-Ungetüm nur drei Monate nach dem Release von Horizon Forbidden West auf den Markt, das für den 18. Februar 2022 datiert wurde.

Das Langhals-Set könnte damit Teil der Gaming-Collection von Lego werden. Ebenfalls vor kurzem angekündigt wurde nämlich ein LEGO Overwatch Titan, der einem Null Sector Titan aus Overwatch 2 nachempfunden sein wird. Dieser wird schon im Februar 2022 erscheinen. Laut Game Rant soll die neue Gaming-Collection insgesamt elf Lego-Sets enthalten, auf die wir uns in Zukunft freuen können.

