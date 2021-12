Horizon Forbidden West: Video zeigt Kampf gegen riesige Roboterschlange

Während manch andere Studios über die Feiertage mit ihren Projekten in den Winterschlaf gehen, nutzen Guerilla Games und Sony die besinnliche Zeit, um uns detaillierte Einblicke in Horizon Forbidden West zu gewähren. Der neueste Sneak-Peak (oder besser Snake-Peak) stellt uns Aloys bis Dato beeindruckendsten Feind genauer vor: Die Roboterschlange Slitherfang.

Neues Video zu Horizon Forbidden West: Im Trailer von den Game Awards konnten wir bereits einen ersten Eindruck der Riesenschlange gewinnen, sahen sie jedoch nur für eine Sekunde, wie sie sich um eine Steinsäule windet. Ein neuer Clip zeigt das Biest jedoch im Kampf mit unserer Protagonistin (via Gameinformer):

Alle Fähigkeiten von Slitherfang

Egal ob Herkules, Harry Potter oder Resident Evil, die Angst vor großen Schlangen scheint vielen Menschen in die Wiege gelegt worden zu sein. Und Guerilla macht sich das zu Nutze, indem sie Slitherfang furchterregende Animationen und Angriffe verpassen. In einem exklusiven Hands-Off-Preview durfte Gameinformer einen Kampf gegen die Roboschlange mit ansehen. Diese Attacken konnten sie dabei beobachten:

Säurespucke: In einem Kanister im Rachen der Schlange lagert ätzende Säure, die über eine große Distanz auf Aloy herabregnet. Ein gut gezielter Pfeil kann diesen Angriff jedoch unterbinden.

In einem Kanister im Rachen der Schlange lagert ätzende Säure, die über eine große Distanz auf Aloy herabregnet. Ein gut gezielter Pfeil kann diesen Angriff jedoch unterbinden. Klapperschwanz: Wie eine Klapperschlange rasselt Slitherfang mit ihrem Schwanz und kündigt so ihre Angriffe an. Allerdings verteilt sie so auch Elektroschocks. Wenn ihr den Schwanz abschießt, könnt ihr ihn selbst als Waffe gegen das Ungeheuer wenden.

Wie eine Klapperschlange rasselt Slitherfang mit ihrem Schwanz und kündigt so ihre Angriffe an. Allerdings verteilt sie so auch Elektroschocks. Wenn ihr den Schwanz abschießt, könnt ihr ihn selbst als Waffe gegen das Ungeheuer wenden. Ultraschall: Das ist aber noch nicht alles. Am Hals der Schlange befindet sich eine Art „Kamm“, der ausgefahren werden kann. Das wirkt nicht nur bedrohlich, sondern sendet auch Schallwellen aus, die Aloy lähmen und so angreifbar machen.

Eine Übersicht mit allen bisher bekannten Maschinen findet ihr hier:

Tödlich und schnell: Nicht nur die Angriffe selbst machen Slitherfang so gefährlich. Dank ihrer Größe hat die Schlange natürlich eine extrem hohe Reichweite, und trotzdem ist das Vieh sehr schnell. Immer in Bewegung zu bleiben und die Umgebung zu nutzen, wird für Aloy also überlebenswichtig sein.

Hier seht ihr noch einmal den Trailer von den Game Awards:

Horizon Forbidden West: Let's Go to the City

Mit Horizon Forbidden West scheint Guerilla in allen Bereichen einen draufsetzen zu wollen. Das gilt nicht nur für die Gegner, sondern auch für die Spielwelt. NPCs sollen deutlich natürlicher wirken als noch im Vorgänger, und es wird offenbar mehr belebte Städte geben.

Neue Screenshots zeigen Aloy in einer mittelgroßen Siedlung, deren Marktplatz von dutzenden Menschen überlaufen ist. Und die NPCs stehen nicht nur am Rand und warten darauf, angesprochen zu werden – Sie unterhalten sich und feilschen an den Ständen, wie sie es auch im echten Leben tun würden.

Horizon Forbidden West erscheint am 18. Februar 2022 für PS5 und PS4.

Wie gefallen euch all die Neuerungen in Forbidden West? Und was haltet ihr von Slitherfang?