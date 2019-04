Horizon Zero Dawn - Macher arbeiten wohl an neuem Multiplayer-Spiel

Horizon Zero Dawn war ein voller Erfolg für den Entwickler Guerilla Games. Dementsprechend ranken sich schon seit Längerem Gerüchte um eine mögliche Fortsetzung des PS4-Exklusivspiels. Gleichzeitig rätseln viele Fans auch, was aus der Killzone-Reihe geworden ist. Jetzt sieht es so aus, als sei beides in der Mache: Eine neue Stellenausschreibung deutet darauf hin, dass Guerilla Games auch an einem Multiplayer-Titel arbeitet.

Clans, Turniere, Matchmaking: Guerilla Games plant offenbar Online-Spiel

Unangekündigtes Spiel: In einer frisch online gegangenen Stellenausschreibung sucht Guerilla nach einem Java-Entwickler für einen neuen, bisher noch unangekündigten Titel. Der soll sich vor allem mit Online-Technik, Multiplayer-Aspekten und Servern auskennen.

Mit Multiplayer-Fokus: In der Job-Anzeige ist von folgenden Elementen die Rede, die allesamt auf einen Multiplayer-Titel hindeuten, der sein Hauptaugenmerk vor allem auf Online-Spielen mit vielen Leuten richtet.

"Viele gleichzeitige Nutzer"

Matchmaking

Turniere

Clans

Leaderboards

Neues Server-Set

"PSN und andere Third Party-Services"

Zusätzlich soll sich der Beweber oder die Bewerberin auch mit Web-spezifischen Themen auskennen. Idealerweise bringt die Person auch noch ein Interesse am Online-Spielen mit sich.

Schauspielerin teast Horizon Zero Dawn 2 an

"Es ist unglaublich"

Das kommt euch bekannt vor? Kein Wunder: Schon letztes Jahr im Sommer hat Guerilla Games Entwickler für Online-Multiplayer gesucht. Zusätzlich wurde das Studio auch vergrößert, was ebenfalls darauf hindeuten könnte, dass sich dort gleich mehrere Spiele in Entwicklung befinden.

Horizon Zero Dawn - Das Franchise geht weiter:

Guerrilla Games plant bereits für mehrere Jahre

Der Multiplayer-Titel könnte ein neues Killzone sein

Eher kein Multiplayer-Horizon Zero Dawn: Eine Online-Variante von HZD wirkt nur schwer vorstellbar. Ursprünglich sollte zwar mal ein Koop-Modus integriert werden, aber Leaderboards, Matchmaking, Clans und derlei mehr? Das will alles nicht recht zum Open World-RPG passen.

Killzone wirkt viel wahrscheinlicher: Auch wenn die Reihe eigentlich ebenfalls eher auf Singleplayer ausgerichtet war, bietet der Shooter jede Menge Potential für Online-Multiplayer. Der Mehrspieler-Modus von Killzone 2 hat sich zum Beispiel bereits großer Beliebtheit erfreut.

Battle Royale-Killzone oder Taktik-Shooter? In der Jobanzeige ist von vielen gleichzeitigen Spielern die Rede, was auf einen Battle Royale-Ableger oder zumindest einen entsprechenden Modus hindeuten könnte.

Gleichzeitig wäre aber auch ein Taktik-Shooter denkbar, der eher in die Richtung von Titeln wie CS:GO oder Rainbow Six: Siege geht. Immerhin ist Simon Larouche, der Game Director von Rainbow 6: Siege, vor einem guten Jahr zum Team der Horizon Zero Dawn Macher gestoßen.

Was kommt da eurer Meinung nach auf uns zu? Wie fändet ihr ein Killzone-Multiplayerspiel?

Horizon: Zero Dawn - Screenshots zum DLC "The Frozen Wilds" ansehen