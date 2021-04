Horizon Zero Dawn - Tipps und Tricks zu Guerillas Open World-Spiel

Hinweis:

Anlässlich der Play at Home-Aktion ist Horizon Zero Dawn: Complete Edition vom 20. April bis 15. Mai für alle PS4- und PS5-Spieler:innen kostenlos. Aus diesem Grund haben wir unsere Tipps zum Spiel noch einmal überarbeitet und neu veröffentlicht.

Horizon Zero Dawn gehört seit dem Release in 2017 zu den besten PS4-Spielen überhaupt. Auch aktuell tauchen noch viele neue Spieler*innen zum ersten Mal mit in die postapokalyptische Welt ab, die von mysteriösen Maschinenwesen bevölkert wird. Welche Qualitäten das Spiel besonders auszeichnen, könnt ihr im GamePro-Test von Horizon Zero Dawn für die PS4 nachlesen.

Einige Tipps und Kniffe erleichtern euch das Überleben und das Vorankommen im Open World-Spiel von Guerilla. Einige wichtige davon haben wir hier für euch zusammengetragen. Wer sie befolgt, sollte noch besser in Aloys Abenteuer zurechtkommen.

Sammelt alle Materialien!

Das klingt nach einer Selbstverständlichkeit, ist in Horizon Zero Dawn aber wirklich wichtig. Da ihr recht schnell im Spiel aus diversen Materialien Munition, Medizin oder andere Dinge craften könnt, solltet ihr alles sammeln, was nur geht.



Das gilt etwa für Scherben von erledigten Feinde oder die überall wachsenden Blumen. Macht euch im wahrsten Sinne des Wortes die Taschen voll und tragt soviel, wie eure Beutel erlauben. Denn nichts ist ärgerlicher, als im Eifer des Gefechts keine Munition mehr craften zu können.

Jagt Tiere!

Neben den riesigen Maschinen kann Aloy auch auf die Jagd nach "normalen" Tieren gehen. Denn die Spielwelt wird unter anderem von Waschbären, Füchsen, Wildschweinen oder Kaninchen bevölkert, die euch sowohl Fleisch als auch Häute und Knochen bescheren. Diese lassen sich dann wiederum bei Händlern zu Geld machen oder aber ihr nutzt die Materialien zu einem unserer weiterem Tipps nämlich...

Vergrößert eure Taschen!

Ihr habt es ja schon gelesen, Materialien kann man in Horizon Zero Dawn niemals genug haben. Sorgt deshalb dafür, dass ihr so schnell wie möglich eure Beutel upgradet, um mehr Fassungsvermögen dafür zu bekommen. Es gibt verschiedene Beutel und Upgrade-Möglichkeiten. Wir listen nachfolgend alle auf und führen an, welche Ressourcen ihr dafür braucht.

Rohstoffbeutel

Upgrade 1 (30 Slots): 15 Metallscherben, 20 Rainholz

15 Metallscherben, 20 Rainholz Upgrade 2 (50 Slots): 35 Metallscherben, 30 Rainholz, 5 reichhaltiges Fleisch

35 Metallscherben, 30 Rainholz, 5 reichhaltiges Fleisch Upgrade 3 (70 Slots): 70 Metallscherben, 40 Rainholz, 2 Schweinsknochen

70 Metallscherben, 40 Rainholz, 2 Schweinsknochen Upgrade 4 (100 Slots): 125 Metallscherben, 50 Rainholz, 1 Wildschweinhaut

Fallenbeutel

Upgrade 1 (6 Exemplare je Fallenart): 15 Metallscherben, 20 Rainholz

15 Metallscherben, 20 Rainholz Upgrade 2 (9 Exemplare je Fallenart): 35 Metallscherben, 30 Rainholz, 5 knochiges Fleisch

35 Metallscherben, 30 Rainholz, 5 knochiges Fleisch Upgrade 3 (12 Exemplare je Fallenart): 75 Metallscherben, 40 Rainholz, 1 Truthahnhaut

Modifikationsbeutel

Upgrade 1 (20 Slots): 15 Metallscherben, 20 Rainholz

15 Metallscherben, 20 Rainholz Upgrade 2 (30 Slots): 35 Metallscherben, 30 Rainholz, 5 reichhaltiges Fleisch

35 Metallscherben, 30 Rainholz, 5 reichhaltiges Fleisch Upgrade 3 (40 Slots): 75 Metallscherben, 40 Rainholz, 2 Fuchsknochen

75 Metallscherben, 40 Rainholz, 2 Fuchsknochen Upgrade 4 (70 Slots): 125 Metallscherben, 50 Rainholz, 1 Fuchshaut

Outfitbeutel

Upgrade 1 (10 Slots): 15 Metallscherben, 20 Rainholz

15 Metallscherben, 20 Rainholz Upgrade 2 (15 Slots): 35 Metallscherben, 30 Rainholz, 5 fettes Fleisch

35 Metallscherben, 30 Rainholz, 5 fettes Fleisch Upgrade 3 (20 Slots): 75 Metallscherben, 40 Rainholz, 2 Fischgräte

75 Metallscherben, 40 Rainholz, 2 Fischgräte Upgrade 4 (35 Slots): 125 Metallscherben, 50 Rainholz, 1 Fischhaut

Trankbeutel

Upgrade 1 (6 je Trankart): 30 Metallscherben, 50 Rainholz, 15 Metallgefäße

30 Metallscherben, 50 Rainholz, 15 Metallgefäße Upgrade 2 (9 je Trankart): 70 Metallscherben, 100 Rainholz, 1 Fischgräte, 20 Lohe

70 Metallscherben, 100 Rainholz, 1 Fischgräte, 20 Lohe Upgrade 3 (12 je Trankart): 250 Metallscherben, 200 Rainholz, 15 Echohülse, 1 Waschbärhaut

Waffenbeutel

Upgrade 1 (10 Slots): 15 Metallscherben, 20 Rainholz

15 Metallscherben, 20 Rainholz Upgrade 2 (15 Slots): 35 Metallscherben, 30 Rainholz, 5 fettes Fleisch

35 Metallscherben, 30 Rainholz, 5 fettes Fleisch Upgrade 3 (20 Slots): 75 Metallscherben, 40 Rainholz, 2 Kaninchenknochen

75 Metallscherben, 40 Rainholz, 2 Kaninchenknochen Upgrade 4 (35 Slots): 125 Metallscherben, 50 Rainholz, 1 Kaninchenhaut

Welche Beutel zuerst upgraden? Generell bleibt das natürlich eurer Präferenz überlassen, es hat sich bei unseren Playthroughs aber als sinnvoll erwiesen, zunächst den Rohstoffbeutel zu erweitern und dann nach und nach den Rest. Das Trankbeutel-Upgrade sollte als letztes auf eurer Liste stehen, da es sehr viele Rohstoffe benötigt.

Scannt die Maschinen!

Aloys Scanner ist nicht nur ein einfaches Gimmick, sondern unabdingbar wenn es darum geht, sich eine Herangehensweise an besonders die dicken Maschinen zu überlegen. Nachdem ihr den Scanner aktiviert habt, könnt ihr mit dem rechten Stick die Maschinen absuchen, um Schwachpunkte zu entdecken.

Greift ihr diese im Kampf an, besteht eine gute Chance, die Biester dadurch entscheidend zu schwächen oder zu lähmen.

Geht auf besonders empfehlenswerte Skillungen!

Generell ist das Skill-System in Horizon Zero Dawn sehr übersichtlich und entspannt, denn zum einen könnt ihr euch nicht "verskillen" und zum anderen fühlt sich tatsächlich jede neu erworbene Fähigkeit sinnvoll und gewinnbringend an. Dennoch gibt es ein paar Fertigkeiten/Skillungen, die ihr besonders schnell lernen solltet:

Stiller Schlag (Jäger): Damit könnt ihr kleinere Maschinen mit einem Schlag ausschalten (über die R1-Taste. Sehr praktisch und effektiv.

Damit könnt ihr kleinere Maschinen mit einem Schlag ausschalten (über die R1-Taste. Sehr praktisch und effektiv. Konzentration (Krieger): Verlangsamt die Zeit und gibt euch damit wertvolle Sekunden, Schwachpunkte von Feinden besser anzuvisieren.

Verlangsamt die Zeit und gibt euch damit wertvolle Sekunden, Schwachpunkte von Feinden besser anzuvisieren. Lockruf (Sammler): Holt nahe Gegner dank eines Pfiffes heran. So lassen sich die Feinde oft bequem nacheinander ausschalten.

Stealth lohnt sich!

Die Lockruf-Empfehlung zeigt es: Vorsichtiges Vorgehen ist in Horizon Zero Dawn oft nicht optional, sondern tatsächlich die beste Methode, zumal ihr anfangs für bestimmte Gebiete noch ziemlich unterlevelt seid. Deswegen lohnt es sich zum Beispiel, nach rotem hohen Gras auszuschalten, das Aloy prima verbergen kann. Mit dem Lockruf kann sie dann nacheinander teilweise ganze Gegnerlager ins Verderben locken, ohne dabei groß Munition zu verschwenden.

Sackt die Gratisproben-Kisten bei den Händlern ein!

In Horizon Zero Dawn gibt es eine Menge Händler, die ihr auf der Karte an einem Geweih-Symbol erkennt. Jeder davon schenkt euch bei seinem ersten Besuch eine Gratisproben-Kiste, die für lau einige praktische Boni enthalten, darunter zum Beispiel bestimmte Rohstoffe, Metallscherben oder gar Schnellreisepakete, die für das schnelle Hin- und Herreisen auf der Karte notwendig sind.

Ab Meridian geht es erst richtig los!

Für ein Open World-Spiel fühlt sich Horizon Zero Dawn zumindest in den ersten Spielstunden ungewöhnlich stringent an. Das liegt daran, dass hier zunächst die Story eindeutig im Fokus steht. Ungeduldigen Naturen raten wir deshalb, der Hauptstory zu folgen, bis ihr in der großen Stadt Meridian ankommt.



Hier öffnet sich das Spiel dann nahezu komplett, ihr bekommt diverse Nebenquests von verschiedenen NPCs und könnt zudem für die Jägerloge arbeiten, die lukrative Aufgaben für euch bereithält.

Habt ihr auch noch Einsteiger-Tipps für Horizon?