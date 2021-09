Horizon Zero Dawn-Update 1.54 jetzt live - Fixt Crashes auf PS5 und mehr

Guerilla hat ein neues Update (Version 1.54) für Horizon Zero Dawn veröffentlicht, das ihr euch ab sofort für PS4 und PS5 herunterladen könnt. Der neue Patch soll unter anderem Abstürze der abwärtskompatiblen Version auf der PlayStation 5 verhindern. Hier findet ihr die kompletten Patchnotes (via Pushsquare).

Ein Problem wurde gefixt, bei dem einige Zwischensequenzen keinen Ton bei externen Audiogeräten abspielen, wenn das Spiel auf der PS5 im Abwärtskompatibilitäts-Modus läuft

FOV-Slider im Photomodus wurde gefixt

Mehrere Crashes werden verhindert, wenn das Spiel auf der PS5 im Abwärtskompatibilitäts-Modus läuft

60 FPS-Patch jetzt verfügbar: Erst Ende August veröffentlichte Guerilla überraschend einen PS5-Patch für Horizon Zero Dawn, der das gefeierte Open World-Abenteuer endlich in 60 FPS und 4K spielbar macht. Laut den Technik-Cracks von Digital Foundry handle es sich hierbei sogar um ein beinahe perfektes Update.

Horizon 2: Forbidden West kommt

Der Nachfolger Horizon Forbidden West steht derweil in den Startlöchern und hat während der gamescom Opening Night Live einen Release-Termin spendiert bekommen. Aloys nächstes Abenteuer erscheint am 18. Februar 2022.

Den Gameplay-Trailer dazu seht ihr hier:

In Forbidden West zieht es Aloy in den Westen der USA, wo sie die post-postapokalyptische Open World rundum San Francisco von einer neuen Bedrohung befreien muss. Abermals bewaffnet mit Pfeil und Bogen zieht die junge Jägerin erneut in den Kampf gegen gefährliche Maschinenwesen.