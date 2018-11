Das nackte Grauen - So findet ihr den Werwolf in Red Dead Redemption 2

Wer aktuell nichts Böses ahnend in Red Dead Redemption 2 durch den Wilden Westen wandert, könnte urplötzlich von den schmerzerfüllten Schreien eines Mannes aus der Western-Idylle gerissen werden.

Immer wieder tauchen in Rockstars Action-Adventure Easter Eggs auf, die dem ein oder anderen die Haare zu Berge stehen lassen. So berichteten wir bereits über einen gruseligen Geisterzug und die Night Folk-Mission, die euch das Blut in den Adern gefrieren lässt.

Spoiler-Warnung: Wer das Easter Egg selbst entdecken möchte, sollte an dieser Stelle besser nicht weiterlesen.

So findet ihr den Werwolf

Um das Easter Egg zu finden, müsst ihr bei Vollmond einen ganz bestimmten Ort auf der Karte aufsuchen. Begebt ihr euch am hellichten Tag an die Stelle, wird das Ereignis nicht ausgelöst.

Wo finde ich den Werwolf? Begebt euch in den Nordosten der Karte. Nördlich der Stadt Annesburg befindet sich der Roanoke Valley. Unterhalb des "R" der Ortsbezeichnung seid ihr richtig.

Am Ort angekommen, seht ihr eine kleine Höhle, die von mehreren Wölfen bewacht wird. Im Inneren lauert der sogenannte Feral Man, ein nackter Mann, der euch schreiend auffordert zu verschwinden.

Tötet ihr die Wölfe vor der Höhle, legt sich der Mann auf den Boden und fängt erbärmlich an zu wimmern.

Red Dead Redemption 2

Euch kann sogar der Blitz treffen

Lest das Tagebuch: Auf einem kleinen Holztisch findet ihr ein Tagebuch. Es erzählt die Geschichte eines Jungen, der von dem Buch "My Life Among The Trees" inspiriert wurde. Am Ende des Geschichte trifft er auf ein Rudel junger Wölfe.

Habt ihr das Buch gelesen, attackiert euch der Nackte mit seinem Messer. Doch keine Sorge, besonders stark ist er nicht.

Der YouTuber wojnar90 hat den exakten Weg zum "Werwolf" in einem Video festgehalten.

Habt ihr den Werwolf bereits gefunden?