Horror pur - 11 der größten Schockmomente in Videospielen

Diese 11 Schockmomente werden wir niemals vergessen.

Jeder hat so diesen einen Moment, an den er sich zurückerinnert und der ein bestimmtes Horrorspiel für ihn oder sie definiert. Einen Moment, der uns einfach nicht aus dem Kopf will und uns vielleicht sogar Jahre später noch verfolgt. Ein wirklich gutes (oder eher schreckliches?) Spiel hat sogar mehrere solcher Augenblicke, es wird jedoch immer einen geben, der besonders hervorsticht.

Im Rahmen unserer aktuellen Horror-Themenwoche haben wir 11 der größten Schreckensmomente in Videospielen gesammelt und wollen sie euch hier präsentieren. Viel Spaß beim Gruseln!

Alan Wake 2

14:47 Alan Wake 2 - Test-Video zum neuen Remedy-Hit

Autoplay

Alan Wake 2 setzt die ganze Zeit auf Jumpscares und Einblendungen schreiender Gesichter mit genauso lauten Sounds. Das wird aber auf die Spitze getrieben im Altersheim Valhalla Nursing Home. Dort sind wir als Saga unterwegs und müssen die Band-Mitglieder von Old Gods of Asgard vor der Dunkelheit beschützen, die es wirklich sehr fies mit uns meint.

Denn auch wenn die Jumpscare-Einblendungen immer wieder im Spiel auftauchen, so übertreibt es Remedy im Altersheim komplett. Immer wenn wir auch nur ein wenig Fortschritt machen, schreit uns das Spiel mit plötzlichen Einblendungen an. Am schlimmsten ist aber der Moment, wenn man mitten im Dialog von Cynthia Weaver angeschrien wird, die daraufhin auch einfach verschwunden ist. Hier waren wir so erschrocken, dass wir unseren Controller weggeschmissen haben.

Die Jumpscares im Altersheim haben uns ordentlich den Schweiß auf die Stirn gesetzt.

Option für weniger Schreckmomente: Nach Release hat Remedy einen Slider im Spiel integriert mit der ihr die Intensität der Jumpscares herunterschrauben könnte. Unser Controller sagt Danke, der beim nächsten Mal nicht durch den Raum fliegen muss.

Slender

Slender wurde 2009 zu einem der ersten Horror-Memes.

Was könnte gruseliger sein, als nachts inmitten eines rabenschwarzen Walds von einer angsteinflößenden Figur verfolgt zu werden, von der ihr immer dachtet, sie sei nicht real? Richtig, die Rede ist vom Slenderman aus dem kostenlosen Indie-Game Slender - The Eight Pages und der Fortsetzung Slender: The Arrival.

Eure Aufgabe ist es, die acht titelgebenen Papierfetzen zu sammeln, die allerdings sowohl den Slenderman als auch die Spielumgebung gegen euch aufbringen. Der wohl schlimmste Moment ist dabei der, in dem euch die Kreatur zum ersten Mal zu fassen bekommt.

Alien: Isolation

Dank des Xenomorphs gibt es in Alien: Isolation einige furchteinflößende Momente.

Bei dem Xenomorph handelt es sich um eine gleichermaßen beeindruckende wie gefährliche Spezies. Das bekommt in Alien: Isolation auch Protagonistin Amanda Ripley, Tochter von Film-Protagonistin Ellen, zu spüren.

Im Spiel seid ihr unterwegs, um das Verschwinden eurer Mutter zu untersuchen und müsst euch dabei in bester Franchise-Manier selbstverständlich mit dem unheimlichen Wesen aus einer fremden Welt herumschlagen. Die fiesesten Momente sind dabei die, in denen ihr glaubt, sicher an der Kreatur vorbeigeschlichen zu sein. Doch sobald ihr einen falschen Schritt macht, dauert es nicht mehr lange, bis euer virtuelles Leben ein abruptes Ende findet.

Habt ihr's mitbekommen? Isolation bekommt endlich die hochverdiente Fortsetzung:

Mehr zum Thema Eines der besten Horrorspiele aller Zeiten wird nach 10 Jahren endlich fortgesetzt und ich kann mein Glück kaum fassen! von Dennis Michel

Resident Evil

Ein Klassiker unter den Schockmomenten: Die Hunde im ersten Resident Evil.

Auch wenn es für euch vielleicht nicht nach viel mehr als Pixel-Salat aussieht - wir sind uns einig, dass diese Szene aus Resident Evil verdammt angsteinflößend ist.

Einsam wandert ihr durch einen menschenleeren, aber geschmackvoll eingerichteten Flur. Da kann doch niemand damit rechnen, dass plötzlich ein Rudel infizierter Hunde durch die Fenster der Spielumgebung bricht und euch zur überstürzten Flucht zwingt. Ein Jump-Scare mit hohem Nostalgie-Wert!

So gehts mit Resi weiter Alle Infos, Leaks und Gerüchte zu Resident Evil 9 von Samara Summer

Project Zero

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Das Project Zero-Franchise ist gepflastert mit furchteinflößenden Geistererscheinungen, die euch alle ans Leder wollen. Eure einzige Verteidigung gegen diese Gegner ist die mysteriöse Kamera Obskura, mit deren Hilfe ihr Geistern Energie entziehen könnt, indem ihr Fotos von ihnen schießt. Das klingt vielleicht zunächst unfreiwillig komisch.

Das oben zu sehende Video zeigt euch allerdings, wie ein Spieler bei einer besonders fiesen Szene aus dem ersten Teil der Reihe - Project Zero - vor lauter Angst panisch das Spiel abbricht. Darin muss er sich mit Protagonistin Miku in einen engen Wandzwischenraum zwängen, wo ihn ein feindseliger Geist schon sehnsüchtig erwartet.

Amnesia: The Dark Descent

3:22 Unser 2013er-Testvideo zu Amnesia: The Dark Descent.

Beim First Person-Horror Amnesia: The Dark Descent haben schon einige vor lauter Panik und Anspannung das schweißgetränkte Handtuch geschmissen.

Doch der wohl schlimmste Moment ist der, in dem ihr einem leblosen Körper in der ohnehin bereits angsteinflößenden Umgebung des Leichenhauses den Schädel aufbohren müsst. Begleitet werdet ihr dabei vom süßen Gesumme der Fliegen, die sich scheinbar am Blut laben, das aus dem Loch sprudelt.

F.E.A.R.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Die Ableger des F.E.A.R.-Franchises sind voll von wirklich unheimlichen Visionen und paranormalen Geschehnissen. Wann immer euch das kleine, schwarzhaarige Biest Alma in klaustrophobisch engen Fluren erscheint, beginnt ihr mit Sicherheit vor lauter Angst unerbittlich damit, das Feuer auf sie zu eröffnen.

Als besonders gemein ist uns eine Szene aus dem ersten Teil in Erinnerung geblieben, in der ihr zum ersten Mal auf Alma trefft. Das gruselige Mädchen marschiert unaufhaltsam in einem beeindruckenden Feuerball durch einen Flur und schleudert euch dabei herumstehende Objekte entgegen.

Dead Space

Sorry, Isaac, aber da musst du jetzt wohl oder übel durch.

Wenn euer Magen bei herumspritzendem Blut gerne mal rebelliert, solltet ihr Dead Space vielleicht besser auslassen. Denn darin müsst ihr euch gemeinsam mit Protagonist Isaac Clarke entgegen jeglichem gesunden Menschenverstand einer wirklich schauerlichen medizinischen Prozedur unterziehen.

In einer Maschine muss Isaac eine sehr dünne Nadel ins Auge gebohrt werden. Begleitet wird die ganze Prozedur vom penetranten Piepen medizinischer Geräte, die den Stressfaktor ins Unermessliche treiben.

Silent Hills // P.T.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Für Horror-Fans war es einst Liebe auf den ersten Blick. Die Rede ist von P.T. (Playable Teaser), das Lust auf den Survival-Horror Silent Hills machen sollte. Aus dem Spiel wurde zwar nichts, doch der intensive, klaustrophobische Kurztrip wird uns trotz seiner geringen Spielzeit noch lange im Gedächtnis herumspuken.

Darin bewegt ihr euch immer und immer wieder durch denselben Flur eines Hauses, während eure Umgebung immer verzerrter und albtraumhafter wird. Besonders erschreckt hat uns dabei der weibliche Geist namens Lisa, der euch im oben zu sehenden Video fröhlich entgegen grinst. Nach dieser Szene mussten wir zitternd eine Pause einlegen und unsere Alarm schlagenden Nerven wieder beruhigen.

Silent Hill 2

Pyramid Head mag mittlerweile eine Kultfigur sein, gruselig ist er aber noch immer.

Das Silent Hill-Franchise ist berühmt-berüchtigt für albtraumhafte Parallelwelten, die von Kreaturen bewohnt werden, die ihr euch in euren schlimmsten Fantasien nicht ausmalen könntet. Das wohl beliebteste Monster ist ohne Frage Pyramid Head, der erstmals in Silent Hill 2 auf den Plan tritt.

Darin gestaltet sich euer zweites Zusammentreffen mit ihm besonders bedrohlich und veranlasst Protagonist James Sunderland prompt dazu, sich in einem Schrank zu verstecken und wahllos auf die nahende Gefahr zu schießen. Diese Szene hat uns sogar noch im Remake ordentlich Unwohlsein beschert.

The Last of Us 2

Der Rattenkönig ist das mit Abstand schlimmste Monster im ganzen Spiel.

Zwar würden wir The Last of Us 2 sicher nicht als klassisches Horrorspiel einstufen, sondern mehr als postapokalyptisches Abenteuer mit Horror-Elementen, doch gerade deswegen hat uns eine bestimmte Szene besonders stark das Blut in den Adern gefrieren lassen.



Die Rede ist natürlich vom Krankenhaus-Abschnitt, in dem wir mit Abby auf den sogenannten Rattenkönig stoßen. Der Zusammenwuchs aus mehreren Mutanten sieht dabei nicht nur ekelerregend aus, weit schlimmer ist der permanente Terror, der von ihm ausgeht und der uns mit einem Treffer ins Jenseits befördert.

Mehr zum Thema Die wahre Geschichte hinter dem Rattenkönig von Annika Bavendiek

Horror-Themenwoche auf GamePro

Update-Hinweis: Dieser ursprünglich 2015 von unserer ehemaligen Kollegin Conny Thiel veröffentlichte Artikel wurde im Rahmen der Horror-Themenwoche noch einmal komplett überarbeitet und mit weiteren Einträgen ergänzt.

Welche schrecklichen Szenen in (Horror)Spielen werdet ihr ganz sicher nie wieder vergessen?